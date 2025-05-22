https://ria.ru/20250522/parfenchikov-2018542232.html

Парфенчиков: для Карелии проработают программу газификации на новый период

Парфенчиков: для Карелии проработают программу газификации на новый период - РИА Новости, 22.05.2025

Парфенчиков: для Карелии проработают программу газификации на новый период

Правительство Карелии договорилось о проработке новой программы газификации на 2026-2030 годы, за пять лет будет определена новая схема газификации региона,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:33:00+03:00

2025-05-22T20:33:00+03:00

2025-05-22T20:33:00+03:00

республика карелия

артур парфенчиков

газпром

газификация

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство Карелии договорилось о проработке новой программы газификации на 2026-2030 годы, за пять лет будет определена новая схема газификации региона, сообщил в рамках прямой линии глава региона Артур Парфенчиков. В четверг Парфенчиков провел прямую линию, в ходе которой поступило более 830 обращений жителей Республики. "Владимир Путин еще раз подтвердил поручение, к 2030 году завершить строительство газопровода "Волхов-Карелия-Мурманская область". И мы как раз встречались с руководством "Газпрома", обсуждали эти вопросы. Проектировщиком и строителем будет компания "Газпром"", – сказал Парфенчиков. По его словам, у компании "Газпром" есть желание завершить все процедуры к 2027-2028 годам. "До июля мы договорились (с компанией "Газпром") о проработке новой программы догазификации 2026-2030 годов. То есть за пять лет мы определим с учетом развития экономики, жилищной инфраструктуры, сельского хозяйства новые пути развития газификации республики. Здесь нас интересует и Костомукша, и Сегежа, и Беломорск, и Кемь, все это в пределах 2029-2030 годов, может быть, раньше", – отметил Парфенчиков. Он подчеркнул, что будут рассмотрены и новые точки газификации в 2026-2030 годы, туда постараются включить Суоярви, Импилахти, а также ряд других населенных пунктов. Также в ходе прямой линии поступил вопрос от жительницы Олонецкого района Ирины Никитиной. Женщина спросила о том, когда природный газ придет в поселок Ильинский. "Проектирование будет завершено в этом году, а стройка в 2026-2027 годах. Поэтому мы надеемся, что крупный населенный пункт будет газифицирован к концу 2027 года", – отметил Парфенчиков. Также глава региона ответил на вопрос про газификацию Университетского городка. "Там у нас две очереди уже завершены, сейчас нужно еще два этапа. Сети строили достаточно давно. Сейчас, по моему распоряжению выделены деньги на модернизацию всей этой системы, чтобы передать все "Газпрому", а это достаточно большая сумма – больше 10 миллионов. Осталось два этапа, первый этап завершаем в этом году, подключаем к концу года, остается четвертый этап, который мы подключаем в следующем году. Можно сказать, что к концу 2026 года мы эту эпопею с четырехэтапной газификацией Университетского городка завершим", – заключил Парфенчиков. В пресс-службе правительства региона отметили, что после проведения испытаний пуск газа в Университетском городке будет обеспечен до конца 2025 года в районе Военного, Пехотного, Дивизионного, Севастопольского, Стрелкового, Жемчужного, Крымского, Александровского проездов. В жилые дома, расположенные в районе Радужного, Лучевого, Университетского проездов, Аспирантского переулка, улиц Каргопольской и Солнечной, природный газ должен прийти в 2026 году.

https://ria.ru/20250522/kareliya-2018505103.html

https://ria.ru/20250516/zavod-2017471200.html

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республика карелия, артур парфенчиков, газпром, газификация