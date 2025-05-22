https://ria.ru/20250522/parazit-2018506789.html

Бактерия-оборотень убивает десятки тысяч человек ежегодно

Бактерия-оборотень убивает десятки тысяч человек ежегодно - РИА Новости, 22.05.2025

Бактерия-оборотень убивает десятки тысяч человек ежегодно

Тревожные новости пришли от учёных из Калифорнийского университета в Дейвисе. В своем новом исследовании они выяснили, как опасный паразит Entamoeba... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:10:00+03:00

2025-05-22T19:10:00+03:00

2025-05-22T19:10:00+03:00

наука

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Тревожные новости пришли от учёных из Калифорнийского университета в Дейвисе. В своем новом исследовании они выяснили, как опасный паразит Entamoeba histolytica, который ежегодно убивает десятки тысяч людей, избегает обнаружения иммунной системой, и делает он это весьма шокирующим образом.Заражает более 50 миллионов человек в годEntamoeba histolytica, или дизентерийная амёба, это вид паразитических простейших типа амёбозои. Была впервые описана в 1875 году русским учёным Ф. А. Лёшем. Но несмотря на то, что науке известен этот паразит больше ста лет, многие аспекты его природы по-прежнему остаются неизученными.И вот новый сюрприз: как оказалось, этот микроорганизм, прозванный "оборотнем", использует фрагменты мембран уничтоженных клеток в качестве маскировки от нашего иммунитета.Он весьма опасен и заражает более 50 миллионов человек в год, преимущественно в развивающихся странах с недостатком чистой воды. Правда, большая часть инфицированных страдают лишь от дизентерии, но где-то 70 000 случаев заканчиваются летальным исходом.Убивает все"Он справляется с любым типом клеток, который мы ему предлагаем", — рассказала Кэтрин Ролстон, руководитель исследования. Получается, что паразит способен убивать практически любые человеческие клетки.Ранее ученые думали, что E. histolytica убивает клетки, впрыскивая в них яд, но в 2014 году Ролстон обнаружила, что паразит буквально откусывает кусочки клеток — процесс, известный как трогоцитоз.Однако считалось загадкой, как амёба избегает атаки белков иммунной системы, которые обычно нейтрализуют такие угрозы."Надевают" человеческие клетки, чтобы спрятатьсяИ вот последнее исследование показало, что паразит поглощает белки внешних мембран человеческих клеток (CD46 и CD55) и размещает их на своей поверхности, что позволяет ему "маскироваться" под здоровую клетку, делая его незаметным для иммунитета."Амёбы убивают клетки, а затем надевают их белковые "униформы", чтобы скрыться", — сообщают авторы работы.Открытие механизма этой удивительной маскировки — всего лишь первый шаг. Учёные надеются, что дальнейшие проводимые исследования позволят более детально изучить генетические механизмы паразита и разработать эффективные методы борьбы с ним.Еще одна опасная бактерия нашла способ обходить защитуА группа ученых из Базельского университета обнаружила, что бактерия сальмонелла может уклоняться от иммунной защиты организма, специально заражая те иммунные клетки, которые содержат много железа.Человеческий организм борется с патогенами, ограничивая их доступ к жизненно важным веществам, таким как железо. Без железа бактерии не могут расти и размножаться, соответственно, инфекция может не развиваться.Защитным механизмом в таких случаях является белок NRAMP1, который выводит железо из зараженных макрофагов — клеток иммунной системы, поглощающих возбудителей.Ученые под руководством профессора Дирка Бумана обнаружили, что сальмонелла не только уклоняется от этой защиты, но и специально выбирает макрофаги с высоким содержанием железа, чаще всего в селезенке.Данные клетки занимаются разрушением старых эритроцитов, богатых железом, и именно в этих местах бактерии находят благоприятную "нишу" для размножения.Коллективный разум микробовПолучается, что "простейшие" существа на земле далеко не так просты. Недаром в научном сообществе появилось такое понятие, как Микробный интеллект (также бактериальный интеллект) — концепция, рассматривающая определённые аспекты поведения микроорганизмов как интеллект.Конечно, с разумными бактериями из космоса, часто показанных в фантастических фильмах, это не имеет ничего общего.Высказываются предположения, что бактериальная колония слабо имитирует биологическую нейронную сеть.Бактерии могут принимать входные данные в виде химических сигналов, обрабатывать их, а затем производить выходные химические вещества, чтобы подавать сигналы другим бактериям в колонии.Коммуникацию и самоорганизацию бактерий исследовали израильские ученые под руководством Эшеля Бен-Якоба в Тель-Авивском университете. Они разработали фрактальную модель и определили языковые и социальные модели жизненного цикла бактериальной колонии.Однако ученые надеются, что найдут надежную защиту от инфекций - несмотря на то, что последние продолжают стремительно эволюционировать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60