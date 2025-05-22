Бактерия-оборотень убивает десятки тысяч человек ежегодно
© Getty Images / Design CellsБактерия
© Getty Images / Design Cells
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Тревожные новости пришли от учёных из Калифорнийского университета в Дейвисе. В своем новом исследовании они выяснили, как опасный паразит Entamoeba histolytica, который ежегодно убивает десятки тысяч людей, избегает обнаружения иммунной системой, и делает он это весьма шокирующим образом.
Заражает более 50 миллионов человек в год
Entamoeba histolytica, или дизентерийная амёба, это вид паразитических простейших типа амёбозои. Была впервые описана в 1875 году русским учёным Ф. А. Лёшем. Но несмотря на то, что науке известен этот паразит больше ста лет, многие аспекты его природы по-прежнему остаются неизученными.
© Getty Images / BSIPПоражения в образце мозговой ткани из-за присутствия свободноживущих амеб под увеличением при 500-кратном увеличении
© Getty Images / BSIP
Поражения в образце мозговой ткани из-за присутствия свободноживущих амеб под увеличением при 500-кратном увеличении
И вот новый сюрприз: как оказалось, этот микроорганизм, прозванный "оборотнем", использует фрагменты мембран уничтоженных клеток в качестве маскировки от нашего иммунитета.
Он весьма опасен и заражает более 50 миллионов человек в год, преимущественно в развивающихся странах с недостатком чистой воды. Правда, большая часть инфицированных страдают лишь от дизентерии, но где-то 70 000 случаев заканчиваются летальным исходом.
© Getty Images / Franck MetoisГрязная вода в реке
© Getty Images / Franck Metois
Грязная вода в реке
Убивает все
"Он справляется с любым типом клеток, который мы ему предлагаем", — рассказала Кэтрин Ролстон, руководитель исследования. Получается, что паразит способен убивать практически любые человеческие клетки.
Ранее ученые думали, что E. histolytica убивает клетки, впрыскивая в них яд, но в 2014 году Ролстон обнаружила, что паразит буквально откусывает кусочки клеток — процесс, известный как трогоцитоз.
Однако считалось загадкой, как амёба избегает атаки белков иммунной системы, которые обычно нейтрализуют такие угрозы.
© Public domainТрофозоиты с поглощёнными эритроцитами
© Public domain
Трофозоиты с поглощёнными эритроцитами
"Надевают" человеческие клетки, чтобы спрятаться
И вот последнее исследование показало, что паразит поглощает белки внешних мембран человеческих клеток (CD46 и CD55) и размещает их на своей поверхности, что позволяет ему "маскироваться" под здоровую клетку, делая его незаметным для иммунитета.
"Амёбы убивают клетки, а затем надевают их белковые "униформы", чтобы скрыться", — сообщают авторы работы.
Открытие механизма этой удивительной маскировки — всего лишь первый шаг. Учёные надеются, что дальнейшие проводимые исследования позволят более детально изучить генетические механизмы паразита и разработать эффективные методы борьбы с ним.
© Getty Images / BSIPEntamoeba histolytica в образце ткани, взятом у неизвестной породы собак при 900-кратном увеличении
© Getty Images / BSIP
Entamoeba histolytica в образце ткани, взятом у неизвестной породы собак при 900-кратном увеличении
Еще одна опасная бактерия нашла способ обходить защиту
А группа ученых из Базельского университета обнаружила, что бактерия сальмонелла может уклоняться от иммунной защиты организма, специально заражая те иммунные клетки, которые содержат много железа.
Человеческий организм борется с патогенами, ограничивая их доступ к жизненно важным веществам, таким как железо. Без железа бактерии не могут расти и размножаться, соответственно, инфекция может не развиваться.
© Getty Images / Alex PotemkinИсследования в лаборатории
© Getty Images / Alex Potemkin
Исследования в лаборатории
Защитным механизмом в таких случаях является белок NRAMP1, который выводит железо из зараженных макрофагов — клеток иммунной системы, поглощающих возбудителей.
Ученые под руководством профессора Дирка Бумана обнаружили, что сальмонелла не только уклоняется от этой защиты, но и специально выбирает макрофаги с высоким содержанием железа, чаще всего в селезенке.
Данные клетки занимаются разрушением старых эритроцитов, богатых железом, и именно в этих местах бактерии находят благоприятную "нишу" для размножения.
© Getty Images / J StudiosЭритроциты
© Getty Images / J Studios
Эритроциты
Коллективный разум микробов
Получается, что "простейшие" существа на земле далеко не так просты. Недаром в научном сообществе появилось такое понятие, как Микробный интеллект (также бактериальный интеллект) — концепция, рассматривающая определённые аспекты поведения микроорганизмов как интеллект.
Конечно, с разумными бактериями из космоса, часто показанных в фантастических фильмах, это не имеет ничего общего.
Высказываются предположения, что бактериальная колония слабо имитирует биологическую нейронную сеть.
© Getty Images / ManjurulИсследования в лаборатории
© Getty Images / Manjurul
Исследования в лаборатории
Бактерии могут принимать входные данные в виде химических сигналов, обрабатывать их, а затем производить выходные химические вещества, чтобы подавать сигналы другим бактериям в колонии.
Коммуникацию и самоорганизацию бактерий исследовали израильские ученые под руководством Эшеля Бен-Якоба в Тель-Авивском университете. Они разработали фрактальную модель и определили языковые и социальные модели жизненного цикла бактериальной колонии.
Однако ученые надеются, что найдут надежную защиту от инфекций - несмотря на то, что последние продолжают стремительно эволюционировать.