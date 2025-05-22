https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018405683.html

Элла Памфилова: Центризбирком России открыт к международному сотрудничеству

Элла Памфилова: Центризбирком России открыт к международному сотрудничеству - РИА Новости, 22.05.2025

Элла Памфилова: Центризбирком России открыт к международному сотрудничеству

Избирательная система России открыта к международному сотрудничеству, зарубежные эксперты проявляют подлинный интерес к выборам в Российской Федерации, заявила... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:00:00+03:00

2025-05-22T11:00:00+03:00

2025-05-22T11:57:00+03:00

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политика

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Избирательная система России открыта к международному сотрудничеству, зарубежные эксперты проявляют подлинный интерес к выборам в Российской Федерации, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. В интервью РИА Новости она рассказала о возможном участии международных наблюдателей в выборах депутатов Госдумы в 2026 году, а также о подготовке к единому дню голосования (ЕДГ-2025), обеспечении безопасности участников избирательного процесса в приграничных регионах и работе с молодежью.— Элла Александровна, хотелось бы начать с темы выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в 2026 году. Государственная дума приняла закон о схеме одномандатных округов для выборов в нижнюю палату парламента. Разработкой схемы занималась ЦИК России. Расскажите, как распределялись округа по субъектам России, в том числе для наших новых регионов?— В соответствии с действующим законодательством схему одномандатных избирательных округов разрабатывает ЦИК России и направляет ее в Государственную думу для принятия в виде федерального закона. Напомню, что предыдущая схема была разработана в 2015 году сроком на десять лет. Кстати, с учетом принятия парламентариями поправок в избирательное законодательство эта временная рамка изменится, и нарезка округов будет осуществляться раз в пять лет. В конце апреля этого года ЦИК России разработала, приняла на заседании новую схему округов и направила ее в нижнюю палату парламента. Что касается определения количества округов для каждого субъекта, то это чистая математика. Конкретное число округов определяется исходя из численности избирателей, зарегистрированных на территории того или иного региона. Рассчитывается единая норма представительства — то количество избирателей, которое приходится на один одномандатный избирательный округ. Для предлагаемой схемы округов — это 495 835 человек. Для примера: в Москве зарегистрировано около восьми миллионов избирателей. Разделив на 495 835 и округлив результат, мы получаем число 16 — это именно то количество округов, которое будет представлено в столице на ближайших выборах депутатов Госдумы. Аналогичные вычисления проводятся по всем регионам без исключения, в том числе для воссоединенных территорий. В результате, в Донецкой Народной Республике будет образовано три одномандатных избирательных округа, в Луганской Народной Республике — два, в Запорожской и Херсонской областях — по одному.— Как уже сейчас Центральная избирательная комиссия готовится к этой кампании? Планируете ли пригласить международных наблюдателей в 2026 году?— Подготовку к выборам депутатов Госдумы мы начали сразу же после окончания предыдущей кампании 2021 года. Анализируем ее итоги, какие правки необходимо внести в организационный процесс, что уже работает хорошо, а что можно улучшить. По инициативе ЦИК России уже внесены ряд поправок, предусматривающих изменения в избирательное законодательство. Мы и дальше будем анализировать текущее законодательство, чтобы его совершенствовать, поскольку времени до старта думской кампании еще достаточно.Что касается иностранных гостей, напомню, что на прошедших президентских выборах Россию посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов. Это 1115 человек из 129 стран!Мы увидели подлинный интерес с их стороны к нашим выборам, запрос на методическую помощь и подписание соглашений о сотрудничестве. Понятно, что эта работа осуществляется в условиях колоссального давления, активной работы западных неправительственных организаций, но рано или поздно жизнь все расставит по местам.С 2023 года мы совместно с "Россотрудничеством" проводим международные специализированные курсы для молодых организаторов выборов и электоральных экспертов. За два года в наших программах приняли участие более 60 человек из 28 стран Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. В этом году наблюдаем невероятный интерес — 83 человека из 30 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки желают принять участие в программе. Формат подобных обучающих курсов представляет собой перспективную площадку для выстраивания устойчивых связей с партнерами в избирательных системах по всему миру и установления новых контактов с зарубежными избирательными органами. По итогу проведения программ участники остаются под большим впечатлением от уникальности нашей избирательной системы и зачастую выражают желание перенять опыт и технологии для проведения голосования в своих странах.Возвращаясь к теме наблюдения, уверена, что наши иностранные коллеги проявят большой интерес к предстоящим выборам депутатов Госдумы. В свою очередь, мы всегда открыты к сотрудничеству, своевременно направим приглашения нашим коллегам из других стран и готовы принять то количество гостей, которое изъявит желание приехать в Россию для наблюдения за выборами.— В этом году в единый день голосования запланировано около пяти тысяч избирательных кампаний, в том числе в ряде регионов пройдут выборы высших должностных лиц. Как Центризбирком готовится к предстоящим выборам? Когда начнется информирование избирателей о них?— Действительно, нас ожидает масштабный единый день голосования. На данный момент выборы разного уровня запланированы в 81 регионе из 89. Из основных это: не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц регионов, в Ненецком автономном округе пройдут непрямые выборы, 11 кампаний по выборам в законодательные органы субъектов и 25 кампаний по выборам депутатов представительных органов региональных столиц. В этот единый день голосования ЦИК не является организующей выборы комиссией. Но мы традиционно будем следить за кампаниями в регионах, если надо — оказывать содействие нашим коллегам и в сентябре откроем наш информационный центр по освещению ЕДГ-2025. Что касается информирования избирателей, то оно у нас идет, можно сказать, круглогодично. Благодаря цифровым сервисам, аккаунтам в социальных сетях и мессенджерах это можно делать как во время самой кампании, так и в межвыборный период. Мы рассказываем про наши современные избирательные стандарты и как ими можно воспользоваться. Например, голосованием по месту нахождения ("Мобильный избиратель") или дистанционным электронным голосованием. Про многодневное голосование, голосование на дому и многое другое. Если же говорить именно об информировании о предстоящих в регионе выборах, то этим занимается местная комиссия. Как правило, информационные материалы распространяются сразу после назначения выборов на единый день голосования. Этот год не станет исключением.— Сколько регионов в предстоящий единый день голосования планируют использовать формат дистанционного электронного голосования?— ЦИК России последовательна и аккуратна в этом вопросе. Мы не форсируем применение ДЭГ повсеместно, а даем добро на его использование только в том случае, если соответствующий регион сам готов к проведению онлайн-голосования. Причем как на уровне запроса от самих избирателей, так и на уровне технической готовности инфраструктуры. В настоящее время опыт применения ДЭГ на выборах имеют 37 субъектов России, включая Москву. Мы сейчас активно собираем заявки от регионов, которые хотят применять онлайн-голосование в предстоящий единый день голосования. Итоговое решение по точному списку субъектов мы планируем принять в июне, после старта избирательной кампании. Но уже сейчас могу заверить, что объем применения ДЭГ в предстоящий единый день голосования не превысит предыдущий.— В наших приграничных регионах в единый день голосования также пройдут выборы, в том числе в Брянской и Курской областях должны избрать высших должностных лиц. Как будет обеспечиваться безопасность избирателей и сотрудников избирательной системы?— Безусловно, сейчас с учетом СВО мы придаем особое значение вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в ходе подготовки и проведения выборов. В этих целях наши избирательные комиссии тесно взаимодействуют с соответствующими государственными структурами, в том числе с правоохранительными органами. Мы обмениваемся информацией и незамедлительно принимаем меры по предотвращению возможных правонарушений, связанных с избирательным процессом. По согласованию с МВД России мы также готовим методические материалы для сотрудников полиции, непосредственно обеспечивающих правопорядок и безопасность на избирательных участках в дни голосования. В них содержится конкретный алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций как для самих сотрудников — членов комиссий, так и для всех участников избирательного процесса. Что касается избирательных кампаний в Брянской и Курской областях, то, по уже сложившейся практике, после назначения выборов избирательные комиссии во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления проведут ряд мероприятий по обеспечению безопасности участников избирательного процесса и избирательных комиссий всех уровней.В частности, они подготовят резервные помещения для голосования и размещения самих избирательных комиссий, оснастят участки стационарными и переносными металлодетекторами, обеспечат сохранность бюллетеней для голосования и наличие резервных источников энергоснабжения, а также обследуют помещения для голосования на соответствие установленным нормативам и критериям, в том числе требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарных правил и норм, обеспечению их круглосуточной охраны. С учетом опыта избирательных кампаний прошлого года в Курской области при организации выездного голосования члены участковых комиссий и наблюдатели обеспечиваются средствами индивидуальной бронезащиты. Подчеркну, что все выезды осуществляются строго в сопровождении сотрудников полиции или Росгвардии. Кроме того, при необходимости выезд на приграничные территории осуществляется на бронеавтомобиле. Все маршруты выездного голосования продумываются и согласовываются с МВД и представителями Министерства обороны Российской Федерации. Отмечу, что все члены комиссий у нас прошли соответствующую подготовку и отработали алгоритмы действия в различных чрезвычайных ситуациях совместно с ответственными сотрудниками МЧС и УМВД, в том числе в случае ракетной опасности либо опасности БПЛА. При этом хочу особенно поблагодарить органы власти приграничных субъектов, которые оказывают содействие избирательным комиссиям не только в предоставлении помещений, но и в обеспечении оборудованием, связью, бесперебойным энергоснабжением, транспортом.Еще одной дополнительной мерой безопасности может стать принятие комиссиями Брянской и Курской областей решений о проведении голосования в течение нескольких дней. Это позволит исключить одновременное присутствие большого числа избирателей в помещении для голосования. Кроме того, в Брянской области региональным законодательством предусмотрена возможность проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, проживающих в приграничных районах.— А будет ли в этом году организовано голосование для бойцов СВО? Можете подробнее рассказать, как голосуют участники спецоперации?— Избирательная система России позволяет реализовать избирательные права всех граждан, независимо от их места нахождения, и практически в любых условиях. Это касается и военнослужащих, которые сейчас участвуют в СВО. Наши бойцы смогут принять участие в выборах органов власти тех субъектов, в которых они зарегистрированы по месту жительства. Для этого, как и в предыдущие годы, на территории новых и приграничных регионов будут образованы экстерриториальные избирательные участки. Действующее законодательство это позволяет, и избирательные комиссии будут активно пользоваться этим правом.— Вы не раз говорили, что ЦИК уделяет большое внимание работе с молодежью. Причем это касается не только молодых людей, находящихся в системе избирательных комиссий, но и впервые голосующих избирателей. Планируете ли вы наращивать эту работу к думской кампании и каким образом?— Уже не первый год мы системно и целенаправленно работаем и взаимодействуем с молодежью, рассчитывая на долгосрочный эффект. Сейчас эта работа особенно важна, поскольку именно молодежь является целью номер один для наших врагов в идущей информационной войне. Так, в ноябре мы провели всероссийский электоральный форум "Выбор. ФМ". Это первый полномасштабный проект Центризбиркома при содействии РФСВ, который собрал в Мастерской управления "Сенеж" около 200 участников: молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет со всех регионов России. Он стал логичным продолжением нашей совместной с регионами работы. В результате обмена опытом и жарких дискуссий участники подготовили и защитили 20 электоральных проектов. Все из них можно назвать победителями, поскольку в каждом из них есть своя изюминка, оригинальные идеи и несомненные достоинства. Поэтому многие из проектных идей смогут получить практическое воплощение — сначала в регионах, а затем, возможно, и на федеральном уровне.Но смысл проведения форума заключался не только в подготовке и реализации проектов. Мы хотим, чтобы у молодежи возникало правильное отношение к происходящему в стране и мире, к СВО и текущим приоритетам. Считаю, что потихоньку это дает свои плоды. Радует, что большая часть молодежи сегодня понимает, что СВО является необходимым шагом. Многие из них не словом, а делом поддерживают решения власти. Молодые ребята в составе волонтерских движений плетут маскировочные сети, изготавливают свечи для бойцов СВО, печатают на 3D-принтерах детали для дронов и многое другое. Кроме того, ребята помогают в организации и проведении выборов как на территориях, близких к зоне проведения СВО, так и по всей территории страны. В целом за последние годы мы видим тенденцию, что около 25% молодежи участвует в выборах в качестве членов комиссий, кандидатов или избирателей. Это немаленькая доля, но мы хотим ее увеличить. И у нас для этого есть множество возможностей — ежегодно РЦОИТ и РФСВ проводятся такие проекты, как олимпиада среди старшеклассников "Софиум", всероссийские конкурсы "Атмосфера", "Учимся выбирать", "Памяти достойны" и "Мои медиавыборы". В каждом из них участвуют от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В большинстве регионов созданы молодежные избирательные комиссии (69 регионов), а в ряде субъектов есть и действующие участковые комиссии, состоящие полностью из молодежи — Самарская область, Ставропольский край и другие. Конечно, мы продолжим активно привлекать молодежь в избирательную систему и дальше. Желание и интерес с их стороны виден. Наше дело — предоставлять им возможности для роста и развития как профессиональных, так и личностных качеств. Например, весной в ЦИКе была создана рабочая группа по реализации молодежных электоральных проектов. Сейчас она в том числе занимается вопросами взаимодействия региональных избирательных комиссий с впервые голосующими избирателями, реализаций проектов участников форума "Выбор. ФМ" и перспективами расширения молодежной аудитории проекта "ИнформУИК". Если же говорить о конкретных планах, то в марте 2026 года мы хотим провести второй масштабный молодежный форум уже в "Сириусе". Пользуясь случаем, хочу пригласить активную и неравнодушную молодежь принять в нем участие.

https://ria.ru/20250521/sf-2018209496.html

https://ria.ru/20250417/vybory-2011721006.html

https://ria.ru/20250521/tsik-2018154575.html

https://ria.ru/20250129/sovfed-1996059587.html

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Артем Смирнов

интервью, россия, элла памфилова, госдума рф, политика