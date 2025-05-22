Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 22.05.2025 (обновлено: 10:21 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018396104.html
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам - РИА Новости, 22.05.2025
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам
Президентские выборы в России в 2024 году посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов, ЦИК РФ увидел их подлинный интерес к... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:39:00+03:00
2025-05-22T10:21:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президентские выборы в России в 2024 году посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов, ЦИК РФ увидел их подлинный интерес к российским выборам, заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Что касается иностранных гостей, напомню, что на прошедших президентских выборах Россию посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов. Это 1115 человек из 129 стран. Мы увидели подлинный интерес с их стороны к нашим выборам, запрос на методическую помощь и подписание соглашений о сотрудничестве", - сказала она. Кроме того, Памфилова отметила, что международное наблюдение осуществляется в условиях колоссального давления, активной работы западных неправительственных организаций. Однако, как отметила глава ЦИК, "рано или поздно жизнь все расставит по местам".
https://ria.ru/20250522/vybory-2018385907.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1cef40bfe31b5d2bbfd932ad5c7a264f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам

Памфилова: ЦИК увидел подлинный интерес международных наблюдателей к выборам

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президентские выборы в России в 2024 году посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов, ЦИК РФ увидел их подлинный интерес к российским выборам, заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Что касается иностранных гостей, напомню, что на прошедших президентских выборах Россию посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов. Это 1115 человек из 129 стран. Мы увидели подлинный интерес с их стороны к нашим выборам, запрос на методическую помощь и подписание соглашений о сотрудничестве", - сказала она.
Кроме того, Памфилова отметила, что международное наблюдение осуществляется в условиях колоссального давления, активной работы западных неправительственных организаций. Однако, как отметила глава ЦИК, "рано или поздно жизнь все расставит по местам".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в Госдуму
05:55
 
ПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала