https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018396104.html
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам - РИА Новости, 22.05.2025
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам
Президентские выборы в России в 2024 году посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов, ЦИК РФ увидел их подлинный интерес к... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:39:00+03:00
2025-05-22T07:39:00+03:00
2025-05-22T10:21:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президентские выборы в России в 2024 году посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов, ЦИК РФ увидел их подлинный интерес к российским выборам, заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Что касается иностранных гостей, напомню, что на прошедших президентских выборах Россию посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов. Это 1115 человек из 129 стран. Мы увидели подлинный интерес с их стороны к нашим выборам, запрос на методическую помощь и подписание соглашений о сотрудничестве", - сказала она. Кроме того, Памфилова отметила, что международное наблюдение осуществляется в условиях колоссального давления, активной работы западных неправительственных организаций. Однако, как отметила глава ЦИК, "рано или поздно жизнь все расставит по местам".
https://ria.ru/20250522/vybory-2018385907.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам
Памфилова: ЦИК увидел подлинный интерес международных наблюдателей к выборам