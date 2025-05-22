https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018396104.html

Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам

Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам - РИА Новости, 22.05.2025

Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам

Президентские выборы в России в 2024 году посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов, ЦИК РФ увидел их подлинный интерес к... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:39:00+03:00

2025-05-22T07:39:00+03:00

2025-05-22T10:21:00+03:00

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президентские выборы в России в 2024 году посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов, ЦИК РФ увидел их подлинный интерес к российским выборам, заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Что касается иностранных гостей, напомню, что на прошедших президентских выборах Россию посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов. Это 1115 человек из 129 стран. Мы увидели подлинный интерес с их стороны к нашим выборам, запрос на методическую помощь и подписание соглашений о сотрудничестве", - сказала она. Кроме того, Памфилова отметила, что международное наблюдение осуществляется в условиях колоссального давления, активной работы западных неправительственных организаций. Однако, как отметила глава ЦИК, "рано или поздно жизнь все расставит по местам".

https://ria.ru/20250522/vybory-2018385907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова