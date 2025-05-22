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В Пакистане заявили о поддержке перемирия с Индией
В Пакистане заявили о поддержке перемирия с Индией - РИА Новости, 22.05.2025
В Пакистане заявили о поддержке перемирия с Индией
Режим прекращения огня между Нью-Дели и Исламабадом поддерживается обеими сторонами, деэскалация конфликта поддерживается, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:42:00+03:00
2025-05-22T17:42:00+03:00
2025-05-22T17:42:00+03:00
в мире
пакистан
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кашмир
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Режим прекращения огня между Нью-Дели и Исламабадом поддерживается обеими сторонами, деэскалация конфликта поддерживается, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри. "Перемирие поддерживается. После прекращения огня между двумя армиями были установлены структурные контакты на уровне генеральных директоров по военным операциям, а также на других уровнях. Также идет взаимно согласованный процесс деэскалации", - сообщил Чаудри. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
В Пакистане заявили о поддержке перемирия с Индией
Генерал Чаудри: перемирие между Нью-Дели и Исламабадом поддерживается
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Режим прекращения огня между Нью-Дели и Исламабадом поддерживается обеими сторонами, деэскалация конфликта поддерживается, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри.
"Перемирие поддерживается. После прекращения огня между двумя армиями были установлены структурные контакты на уровне генеральных директоров по военным операциям, а также на других уровнях. Также идет взаимно согласованный процесс деэскалации", - сообщил Чаудри.
Отношения между Индией
и Пакистаном
в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму
и Кашмир
22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала
. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.