https://ria.ru/20250522/ozero-2018424818.html

В Нижегородской области нашли тела четырех мужчин в автомобиле у озера

В Нижегородской области нашли тела четырех мужчин в автомобиле у озера - РИА Новости, 22.05.2025

В Нижегородской области нашли тела четырех мужчин в автомобиле у озера

Около озера в нижегородской Выксе обнаружили тела четырех мужчин в салоне автомобиля, сообщило региональное следственное управление СК. РИА Новости, 22.05.2025

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2025-05-22T11:48:00+03:00

происшествия

выкса

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Около озера в нижегородской Выксе обнаружили тела четырех мужчин в салоне автомобиля, сообщило региональное следственное управление СК. "Вечером 21 мая в районе озера в городе Выксе Нижегородской области в салоне автомобиля УАЗ обнаружены тела четырех мужчин без видимых признаков насильственной смерти", — отметили в ведомстве.Для выяснения причин смерти мужчин назначили судебно-медицинские экспертизы.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250404/telo-2009275038.html

выкса

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автомобиль, в салоне которого нашли тела четырех мужчин У всех погибших отсутствуют признаки насильственной смерти, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в СУСК по региону. 2025-05-22T11:03 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, выкса, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз)