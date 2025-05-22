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В Нижегородской области нашли тела четырех мужчин в автомобиле у озера - РИА Новости, 22.05.2025
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11:03 22.05.2025 (обновлено: 11:48 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ozero-2018424818.html
В Нижегородской области нашли тела четырех мужчин в автомобиле у озера
В Нижегородской области нашли тела четырех мужчин в автомобиле у озера - РИА Новости, 22.05.2025
В Нижегородской области нашли тела четырех мужчин в автомобиле у озера
Около озера в нижегородской Выксе обнаружили тела четырех мужчин в салоне автомобиля, сообщило региональное следственное управление СК. РИА Новости, 22.05.2025
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происшествия
выкса
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Около озера в нижегородской Выксе обнаружили тела четырех мужчин в салоне автомобиля, сообщило региональное следственное управление СК. &quot;Вечером 21 мая в районе озера в городе Выксе Нижегородской области в салоне автомобиля УАЗ обнаружены тела четырех мужчин без видимых признаков насильственной смерти&quot;, — отметили в ведомстве.Для выяснения причин смерти мужчин назначили судебно-медицинские экспертизы.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего.
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выкса
россия
нижегородская область
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Автомобиль, в салоне которого нашли тела четырех мужчин
У всех погибших отсутствуют признаки насильственной смерти, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в СУСК по региону.
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происшествия, выкса, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Выкса, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Нижегородской области нашли тела четырех мужчин в автомобиле у озера

В Выксе Нижегородской области нашли тела 4 мужчин в автомобиле около озера

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Около озера в нижегородской Выксе обнаружили тела четырех мужчин в салоне автомобиля, сообщило региональное следственное управление СК.
«

"Вечером 21 мая в районе озера в городе Выксе Нижегородской области в салоне автомобиля УАЗ обнаружены тела четырех мужчин без видимых признаков насильственной смерти", — отметили в ведомстве.

Для выяснения причин смерти мужчин назначили судебно-медицинские экспертизы.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияВыксаРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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