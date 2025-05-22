https://ria.ru/20250522/otpusk-2018375025.html

Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц

Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц - РИА Новости, 22.05.2025

Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц

Наименее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июнь, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T02:26:00+03:00

2025-05-22T02:26:00+03:00

2025-05-22T02:26:00+03:00

юлия санина

работа.ру

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Наименее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июнь, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь", - сказала Санина. По ее словам, стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяц с небольшим количеством рабочих дней может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.

https://ria.ru/20241120/otpusk-1984727709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юлия санина, работа.ру, общество