https://ria.ru/20250522/otpusk-2018375025.html
Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц
Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц - РИА Новости, 22.05.2025
Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц
Наименее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июнь, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:26:00+03:00
2025-05-22T02:26:00+03:00
2025-05-22T02:26:00+03:00
юлия санина
работа.ру
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Наименее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июнь, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь", - сказала Санина. По ее словам, стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяц с небольшим количеством рабочих дней может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.
https://ria.ru/20241120/otpusk-1984727709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия санина, работа.ру, общество
Юлия Санина, Работа.ру, Общество
Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц
Санина назвала июнь самым невыгодным для отпуска летним месяцем