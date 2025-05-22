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Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц - РИА Новости, 22.05.2025
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Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц
Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц - РИА Новости, 22.05.2025
Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц
Наименее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июнь, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:26:00+03:00
2025-05-22T02:26:00+03:00
юлия санина
работа.ру
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Наименее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июнь, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь", - сказала Санина. По ее словам, стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяц с небольшим количеством рабочих дней может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.
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юлия санина, работа.ру, общество
Юлия Санина, Работа.ру, Общество
Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц

Санина назвала июнь самым невыгодным для отпуска летним месяцем

© Depositphotos.com / mne_lenДевушка перед отпуском
Девушка перед отпуском - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Depositphotos.com / mne_len
Девушка перед отпуском . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Наименее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июнь, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь", - сказала Санина.
По ее словам, стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяц с небольшим количеством рабочих дней может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Назван самый невыгодный месяц для отпуска в 2025 году
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Юлия СанинаРабота.руОбщество
 
 
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