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В США назвали условия восстановления отношений с Россией

В США назвали условия восстановления отношений с Россией - РИА Новости, 22.05.2025

В США назвали условия восстановления отношений с Россией

США могут восстановить отношения с Россией, если прекратят поддерживать Украину, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:02:00+03:00

2025-05-22T16:02:00+03:00

2025-05-22T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США могут восстановить отношения с Россией, если прекратят поддерживать Украину, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Прошлое не дает Штатам никаких рычагов влияния на Россию. Мы должны прекратить финансирование и поддержку этого конфликта, чтобы нормализовать отношения!" — призвал он.Глава государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к России под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500 процентов на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250522/zelenskiy-2018451986.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, министерство обороны сша, в мире