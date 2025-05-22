https://ria.ru/20250522/otdykh-2018519588.html
Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха
Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха - РИА Новости, 22.05.2025
Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха
Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить особое внимание на безопасность детского отдыха. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:19:00+03:00
2025-05-22T18:19:00+03:00
2025-05-22T18:25:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_0:113:3069:1839_1920x0_80_0_0_49c61bf10d2a86b731a73d50613738cb.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить особое внимание на безопасность детского отдыха."По линии работы каждого (ведомства - ред.) нужно обратить особое внимание, конечно, на безопасность детского отдыха. То есть на безопасность вообще, а детского отдыха - в первую очередь. Мы видим, что сейчас происходит и с пожарами... Поэтому нужно, чтобы мы уделили этому самое пристальное внимание", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20250513/otdykh-2016596486.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_89000892609c3d11ebe2009c65987ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха
Путин поручил кабмину уделить особое внимание безопасности детского отдыха в РФ