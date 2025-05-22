https://ria.ru/20250522/otdykh-2018519588.html

Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха

Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха - РИА Новости, 22.05.2025

Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха

Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить особое внимание на безопасность детского отдыха. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:19:00+03:00

2025-05-22T18:19:00+03:00

2025-05-22T18:25:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить особое внимание на безопасность детского отдыха."По линии работы каждого (ведомства - ред.) нужно обратить особое внимание, конечно, на безопасность детского отдыха. То есть на безопасность вообще, а детского отдыха - в первую очередь. Мы видим, что сейчас происходит и с пожарами... Поэтому нужно, чтобы мы уделили этому самое пристальное внимание", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20250513/otdykh-2016596486.html

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2025

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россия, владимир путин