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Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха - РИА Новости, 22.05.2025
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18:19 22.05.2025 (обновлено: 18:25 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/otdykh-2018519588.html
Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха
Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха - РИА Новости, 22.05.2025
Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха
Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить особое внимание на безопасность детского отдыха. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:19:00+03:00
2025-05-22T18:25:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить особое внимание на безопасность детского отдыха."По линии работы каждого (ведомства - ред.) нужно обратить особое внимание, конечно, на безопасность детского отдыха. То есть на безопасность вообще, а детского отдыха - в первую очередь. Мы видим, что сейчас происходит и с пожарами... Поэтому нужно, чтобы мы уделили этому самое пристальное внимание", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил правительству уделить внимание безопасности детского отдыха

Путин поручил кабмину уделить особое внимание безопасности детского отдыха в РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить особое внимание на безопасность детского отдыха.
"По линии работы каждого (ведомства - ред.) нужно обратить особое внимание, конечно, на безопасность детского отдыха. То есть на безопасность вообще, а детского отдыха - в первую очередь. Мы видим, что сейчас происходит и с пожарами... Поэтому нужно, чтобы мы уделили этому самое пристальное внимание", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Дети отдыхают на пляже детского оздоровительного лагеря - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский лагерь
13 мая, 03:05
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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