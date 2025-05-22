https://ria.ru/20250522/oskar-2018476144.html

Умер оскароносный британский кинооператор Билли Уильямс

Умер оскароносный британский кинооператор Билли Уильямс - РИА Новости, 22.05.2025

Умер оскароносный британский кинооператор Билли Уильямс

Британский кинооператор Билли Уильямс, получивший премию "Оскар" за фильм "Ганди" (1982), скончался в возрасте 96 лет, сообщает газета Express. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:23:00+03:00

2025-05-22T15:23:00+03:00

2025-05-22T15:33:00+03:00

в мире

кинопремия "оскар"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018475613_0:375:2790:1944_1920x0_80_0_0_ee2a795c0748e840f1520d1494a8c1cd.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Британский кинооператор Билли Уильямс, получивший премию "Оскар" за фильм "Ганди" (1982), скончался в возрасте 96 лет, сообщает газета Express. "Билли Уильямс умер в возрасте 96 лет", - говорится в публикации издания со ссылкой на организаторов кинофестиваля Camerimage. Причины смерти пока не сообщаются. Одни из самых известных работ Уильямса - это картина "Ганди" (1982), за которую он получил "Оскар", а также "На золотом пруду" (1981) и "Ветер и лев" (1975).

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кинопремия "оскар"