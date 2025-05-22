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Умер оскароносный британский кинооператор Билли Уильямс
Умер оскароносный британский кинооператор Билли Уильямс - РИА Новости, 22.05.2025
Умер оскароносный британский кинооператор Билли Уильямс
Британский кинооператор Билли Уильямс, получивший премию "Оскар" за фильм "Ганди" (1982), скончался в возрасте 96 лет, сообщает газета Express. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Британский кинооператор Билли Уильямс, получивший премию "Оскар" за фильм "Ганди" (1982), скончался в возрасте 96 лет, сообщает газета Express. "Билли Уильямс умер в возрасте 96 лет", - говорится в публикации издания со ссылкой на организаторов кинофестиваля Camerimage. Причины смерти пока не сообщаются. Одни из самых известных работ Уильямса - это картина "Ганди" (1982), за которую он получил "Оскар", а также "На золотом пруду" (1981) и "Ветер и лев" (1975).
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в мире, кинопремия "оскар"
В мире, Кинопремия "Оскар"
Умер оскароносный британский кинооператор Билли Уильямс
Британский кинооператор Билли Уильямс умер в возрасте 96 лет
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Британский кинооператор Билли Уильямс, получивший премию "Оскар" за фильм "Ганди" (1982), скончался в возрасте 96 лет, сообщает газета Express.
"Билли Уильямс умер в возрасте 96 лет", - говорится в публикации издания со ссылкой на организаторов кинофестиваля Camerimage.
Причины смерти пока не сообщаются.
Одни из самых известных работ Уильямса - это картина "Ганди" (1982), за которую он получил "Оскар", а также "На золотом пруду" (1981) и "Ветер и лев" (1975).