https://ria.ru/20250522/orden-2018543058.html

Путин наградил орденом Мужества посмертно сотрудника "Луганскводы"

Путин наградил орденом Мужества посмертно сотрудника "Луганскводы" - РИА Новости, 22.05.2025

Путин наградил орденом Мужества посмертно сотрудника "Луганскводы"

Президент России наградил орденом Мужества посмертно машиниста автомобильного крана "Луганскводы" Сергея Степанюка, который принимал участие в разборе завалов... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:41:00+03:00

2025-05-22T20:41:00+03:00

2025-05-22T20:41:00+03:00

россия

луганская народная республика

владимир путин

лугансквода

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России наградил орденом Мужества посмертно машиниста автомобильного крана "Луганскводы" Сергея Степанюка, который принимал участие в разборе завалов после обстрелов ВСУ, говорится в указе президента РФ Владимира Путина. "За мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Степанюка Сергея Дмитриевича...(посмертно)", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации. В октябре 2022 года на сайте "Лугансквода" появилось сообщение о кончине Сергея Степанюка. Уточняется, что он скончался в реанимации Брянковской больницы от "травм, несовместимых с жизнью". Он принимал участие в разборе завалов после артиллерийского обстрела со стороны украинских формирований и поиске оказавшихся под ними людей в поселке Червоный Прапор в ЛНР.

https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, владимир путин, лугансквода, вооруженные силы украины