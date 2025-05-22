https://ria.ru/20250522/orden-2018543058.html
Путин наградил орденом Мужества посмертно сотрудника "Луганскводы"
Путин наградил орденом Мужества посмертно сотрудника "Луганскводы" - РИА Новости, 22.05.2025
Путин наградил орденом Мужества посмертно сотрудника "Луганскводы"
Президент России наградил орденом Мужества посмертно машиниста автомобильного крана "Луганскводы" Сергея Степанюка, который принимал участие в разборе завалов... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:41:00+03:00
2025-05-22T20:41:00+03:00
2025-05-22T20:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России наградил орденом Мужества посмертно машиниста автомобильного крана "Луганскводы" Сергея Степанюка, который принимал участие в разборе завалов после обстрелов ВСУ, говорится в указе президента РФ Владимира Путина. "За мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Степанюка Сергея Дмитриевича...(посмертно)", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации. В октябре 2022 года на сайте "Лугансквода" появилось сообщение о кончине Сергея Степанюка. Уточняется, что он скончался в реанимации Брянковской больницы от "травм, несовместимых с жизнью". Он принимал участие в разборе завалов после артиллерийского обстрела со стороны украинских формирований и поиске оказавшихся под ними людей в поселке Червоный Прапор в ЛНР.
https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, владимир путин, лугансквода, вооруженные силы украины
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Лугансквода, Вооруженные силы Украины
Путин наградил орденом Мужества посмертно сотрудника "Луганскводы"
Путин наградил орденом Мужества посмертно машиниста крана Луганскводы Степанюка