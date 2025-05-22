https://ria.ru/20250522/opasnost-2018455360.html

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:47:00+03:00

2025-05-22T13:47:00+03:00

2025-05-22T13:47:00+03:00

технологии

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. Ранее в приложении МЧС России появилось сообщение, что на территории Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Она продлилась чуть меньше часа. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении МЧС России.

https://ria.ru/20250522/tula-2018453031.html

самарская область

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технологии, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)