Алжир предложил СБ ООН отменить ограничения на поставки гумпомощи в Газу
Алжир предложил СБ ООН 28 мая отменить ограничения на поставки гумпомощи в Газу
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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ООН, 22 мая – РИА Новости. Алжир на фоне сложностей с продолжающимися поставками гумопомщи в Газу подготовил проект резолюции СБ ООН с требованием о "немедленной и безусловной" отмены ограничений на ее поставки в анклав, голосование ожидается 28 мая, сообщили журналистам в израильской миссии при ООН.
Израиль с начала марта прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью. В начале текущей недели, тем не менее, Израиль разрешил ООН ввезти ограниченную партию гумпомощь в анклав. В Организации это называли "каплей в океане".
"Совет Безопасности... требует немедленного и безусловного снятия всех ограничений на доступ гуманитарной помощи и ее распределение по всей его территории сектора Газа, а также восстановления электроснабжения, водоснабжения и других основных услуг в соответствии с международным гуманитарным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности", – говорится в предложенном Алжиром тексте проекта резолюции СБ, который распространило постпредство Израиля при ООН.
Сама израильская миссия при Всемирной Организации раскритиковала документ, назвав его "антиизраильским".
"В то время как кровь представителей Израиля еще не высохла на тротуарах в Вашингтоне, Совет Безопасности собирается, чтобы осудить Израиль. Это моральный позор. Вместо того чтобы осудить терроризм, он стал инструментом, служащим тем, кто его осуществляет", – заявил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.
Голосование по проекту резолюции, как отмечается, запланировано на 28 мая.