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Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии
Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии - РИА Новости, 22.05.2025
Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии
Актриса театра и кино Ольга Лапшина в беседе с РИА Новости сообщила, что плохо почувствовала себя в воскресенье, после чего обратилась к медикам, но сейчас... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:39:00+03:00
2025-05-22T10:39:00+03:00
2025-05-22T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Актриса театра и кино Ольга Лапшина в беседе с РИА Новости сообщила, что плохо почувствовала себя в воскресенье, после чего обратилась к медикам, но сейчас чувствует себя хорошо. "Это было в воскресенье. Сделали кардиограмму, проверили. Сейчас все в порядке. Я уже спортом активно занимаюсь", - сказала собеседница агентства. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что у Лапшиной случился приступ в театре, якобы актрисе вызвали скорую помощь из-за боли в области сердца.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии
Актриса Ольга Лапшина сообщила, что чувствует себя хорошо и занимается спортом
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Актриса театра и кино Ольга Лапшина в беседе с РИА Новости сообщила, что плохо почувствовала себя в воскресенье, после чего обратилась к медикам, но сейчас чувствует себя хорошо.
«
"Это было в воскресенье. Сделали кардиограмму, проверили. Сейчас все в порядке. Я уже спортом активно занимаюсь", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что у Лапшиной случился приступ в театре, якобы актрисе вызвали скорую помощь из-за боли в области сердца.