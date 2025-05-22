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Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии - РИА Новости, 22.05.2025
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Культура
 
10:39 22.05.2025
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Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии
Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии - РИА Новости, 22.05.2025
Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии
Актриса театра и кино Ольга Лапшина в беседе с РИА Новости сообщила, что плохо почувствовала себя в воскресенье, после чего обратилась к медикам, но сейчас... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:39:00+03:00
2025-05-22T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Актриса театра и кино Ольга Лапшина в беседе с РИА Новости сообщила, что плохо почувствовала себя в воскресенье, после чего обратилась к медикам, но сейчас чувствует себя хорошо. "Это было в воскресенье. Сделали кардиограмму, проверили. Сейчас все в порядке. Я уже спортом активно занимаюсь", - сказала собеседница агентства. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что у Лапшиной случился приступ в театре, якобы актрисе вызвали скорую помощь из-за боли в области сердца.
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Культура, Россия
Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии

Актриса Ольга Лапшина сообщила, что чувствует себя хорошо и занимается спортом

© Фото : пресс-служба Театра на БроннойОльга Лапшина
Ольга Лапшина - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
Ольга Лапшина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Актриса театра и кино Ольга Лапшина в беседе с РИА Новости сообщила, что плохо почувствовала себя в воскресенье, после чего обратилась к медикам, но сейчас чувствует себя хорошо.
«
"Это было в воскресенье. Сделали кардиограмму, проверили. Сейчас все в порядке. Я уже спортом активно занимаюсь", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что у Лапшиной случился приступ в театре, якобы актрисе вызвали скорую помощь из-за боли в области сердца.
 
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