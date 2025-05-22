https://ria.ru/20250522/olga-2018416789.html

Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии

Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии - РИА Новости, 22.05.2025

Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии

Актриса театра и кино Ольга Лапшина в беседе с РИА Новости сообщила, что плохо почувствовала себя в воскресенье, после чего обратилась к медикам, но сейчас... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:39:00+03:00

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культура

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Актриса театра и кино Ольга Лапшина в беседе с РИА Новости сообщила, что плохо почувствовала себя в воскресенье, после чего обратилась к медикам, но сейчас чувствует себя хорошо. "Это было в воскресенье. Сделали кардиограмму, проверили. Сейчас все в порядке. Я уже спортом активно занимаюсь", - сказала собеседница агентства. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что у Лапшиной случился приступ в театре, якобы актрисе вызвали скорую помощь из-за боли в области сердца.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия