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Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали" - РИА Новости, 22.05.2025
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09:00 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/odnoklassniki-2018298445.html
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали" - РИА Новости, 22.05.2025
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
В новом новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали" ведущий Алексей Новоселов, исследует нетуристические точки региона, путешествуя по малым городам... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:00:00+03:00
2025-05-22T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В новом новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали" ведущий Алексей Новоселов, исследует нетуристические точки региона, путешествуя по малым городам Свердловской области."Большой Урал. Поехали" — это документальный сериал о людях, местах и времени. Без глянца, но с большой любовью к малым городам, их природе, прошлому и настоящему, Алексей Новоселов расскажет о Красноуфимске, Арти, Михайловске, Ирбите, Туринске и Кушве.Социальная миссия проекта — сохранение культурной и исторической памяти региона через рассказы местных жителей.В новом сезоне шесть серий — каждая посвящена одному городу: его неизвестной истории, местным героям, традициям и красотам, которые не найти в путеводителях.Для старшей аудитории ОК — людей, которые жили или живут на Урале, — шоу даст возможность почувствовать ритм и дыхание родного края, виртуально прогуляться по знакомым улицам, услышать знакомую речь, вдохновиться примерами стойкости и доброты. Проект будет также полезен и тем пользователям, которые ранее не путешествовали по региону, но интересуется его особенностями и культурой.Выпуски второго сезона будут выходить в группе "Большой Урал. Поехали" в ОК — прямая трансляция первой серии состоится 22 мая. Первый сезон шоу, который также выходил эксклюзивно на платформе, набрал более 8 млн просмотров и тысячи реакций от пользователей.
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одноклассники, урал, красноуфимск, михайловск
Одноклассники, Урал, Красноуфимск, Михайловск

Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"

© Фото : пресс-служба ОКОдноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу Большой Урал. Поехали - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : пресс-служба ОК
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В новом новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали" ведущий Алексей Новоселов, исследует нетуристические точки региона, путешествуя по малым городам Свердловской области.
"Большой Урал. Поехали" — это документальный сериал о людях, местах и времени. Без глянца, но с большой любовью к малым городам, их природе, прошлому и настоящему, Алексей Новоселов расскажет о Красноуфимске, Арти, Михайловске, Ирбите, Туринске и Кушве.
© Фото : пресс-служба ОКОдноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу Большой Урал. Поехали
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
1 из 6
© Фото : пресс-служба ОКОдноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу Большой Урал. Поехали
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
2 из 6
© Фото : пресс-служба ОКОдноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу Большой Урал. Поехали
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
3 из 6
© Фото : пресс-служба ОКОдноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу Большой Урал. Поехали
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
4 из 6
© Фото : пресс-служба ОКОдноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу Большой Урал. Поехали
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
5 из 6
© Фото : пресс-служба ОКОдноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу Большой Урал. Поехали
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
6 из 6
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
1 из 6
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
2 из 6
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
3 из 6
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
4 из 6
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
5 из 6
Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"
© Фото : пресс-служба ОК
6 из 6
Социальная миссия проекта — сохранение культурной и исторической памяти региона через рассказы местных жителей.
В новом сезоне шесть серий — каждая посвящена одному городу: его неизвестной истории, местным героям, традициям и красотам, которые не найти в путеводителях.
Для старшей аудитории ОК — людей, которые жили или живут на Урале, — шоу даст возможность почувствовать ритм и дыхание родного края, виртуально прогуляться по знакомым улицам, услышать знакомую речь, вдохновиться примерами стойкости и доброты. Проект будет также полезен и тем пользователям, которые ранее не путешествовали по региону, но интересуется его особенностями и культурой.
Гатчинский дворец, музей-заповедник Гатчина - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
#МузеиГоворят: послания пользователей соцсетей прочтут в 2050 году
15 мая, 11:00
Выпуски второго сезона будут выходить в группе "Большой Урал. Поехали" в ОК — прямая трансляция первой серии состоится 22 мая. Первый сезон шоу, который также выходил эксклюзивно на платформе, набрал более 8 млн просмотров и тысячи реакций от пользователей.
 
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