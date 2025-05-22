https://ria.ru/20250522/odnoklassniki-2018298445.html

Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"

Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали" - РИА Новости, 22.05.2025

Одноклассники представили новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали"

В новом новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали" ведущий Алексей Новоселов, исследует нетуристические точки региона, путешествуя по малым городам... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T09:00:00+03:00

2025-05-22T09:00:00+03:00

2025-05-22T09:00:00+03:00

одноклассники

урал

красноуфимск

михайловск

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В новом новый сезон тревел-шоу "Большой Урал. Поехали" ведущий Алексей Новоселов, исследует нетуристические точки региона, путешествуя по малым городам Свердловской области."Большой Урал. Поехали" — это документальный сериал о людях, местах и времени. Без глянца, но с большой любовью к малым городам, их природе, прошлому и настоящему, Алексей Новоселов расскажет о Красноуфимске, Арти, Михайловске, Ирбите, Туринске и Кушве.Социальная миссия проекта — сохранение культурной и исторической памяти региона через рассказы местных жителей.В новом сезоне шесть серий — каждая посвящена одному городу: его неизвестной истории, местным героям, традициям и красотам, которые не найти в путеводителях.Для старшей аудитории ОК — людей, которые жили или живут на Урале, — шоу даст возможность почувствовать ритм и дыхание родного края, виртуально прогуляться по знакомым улицам, услышать знакомую речь, вдохновиться примерами стойкости и доброты. Проект будет также полезен и тем пользователям, которые ранее не путешествовали по региону, но интересуется его особенностями и культурой.Выпуски второго сезона будут выходить в группе "Большой Урал. Поехали" в ОК — прямая трансляция первой серии состоится 22 мая. Первый сезон шоу, который также выходил эксклюзивно на платформе, набрал более 8 млн просмотров и тысячи реакций от пользователей.

https://ria.ru/20250515/muzeigovoryat-2016917489.html

урал

красноуфимск

михайловск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одноклассники, урал, красноуфимск, михайловск