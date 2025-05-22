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На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора
На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора - РИА Новости, 22.05.2025
На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора
По месту работы вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко, задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, проходят обыски, сообщили РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:39:00+03:00
2025-05-22T15:39:00+03:00
2025-05-22T15:54:00+03:00
происшествия
вениамин кондратьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СОЧИ, 22 мая - РИА Новости. По месту работы вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко, задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Сотрудниками регионального ФСБ задержан вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко. По месту его работы и жительства ведутся обыски", - сказал собеседник.Днём ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил покинуть пост своему заместителю Нестеренко, аргументировав это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.
https://ria.ru/20250321/grishin-2006377097.html
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происшествия, вениамин кондратьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора
На Кубани проходят обыски по месту работы и жительства задержанного Нестеренко