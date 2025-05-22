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На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора - РИА Новости, 22.05.2025
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15:39 22.05.2025 (обновлено: 15:54 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/obyski-2018481290.html
На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора
На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора - РИА Новости, 22.05.2025
На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора
По месту работы вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко, задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, проходят обыски, сообщили РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:39:00+03:00
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происшествия
вениамин кондратьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СОЧИ, 22 мая - РИА Новости. По месту работы вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко, задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Сотрудниками регионального ФСБ задержан вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко. По месту его работы и жительства ведутся обыски", - сказал собеседник.Днём ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил покинуть пост своему заместителю Нестеренко, аргументировав это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.
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происшествия, вениамин кондратьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора

На Кубани проходят обыски по месту работы и жительства задержанного Нестеренко

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЧИ, 22 мая - РИА Новости. По месту работы вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко, задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сотрудниками регионального ФСБ задержан вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко. По месту его работы и жительства ведутся обыски", - сказал собеседник.
Днём ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил покинуть пост своему заместителю Нестеренко, аргументировав это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.
Павел Гришин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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ПроисшествияВениамин КондратьевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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