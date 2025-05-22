https://ria.ru/20250522/obyski-2018481290.html

На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора

На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора - РИА Новости, 22.05.2025

На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора

По месту работы вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко, задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, проходят обыски, сообщили РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:39:00+03:00

2025-05-22T15:39:00+03:00

2025-05-22T15:54:00+03:00

происшествия

вениамин кондратьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СОЧИ, 22 мая - РИА Новости. По месту работы вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко, задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Сотрудниками регионального ФСБ задержан вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко. По месту его работы и жительства ведутся обыски", - сказал собеседник.Днём ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил покинуть пост своему заместителю Нестеренко, аргументировав это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.

https://ria.ru/20250321/grishin-2006377097.html

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2025

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происшествия, вениамин кондратьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)