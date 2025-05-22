https://ria.ru/20250522/obstrel-2018548056.html

Двое пострадавших при обстреле Пантелеймоновки получили тяжелые ранения

Двое пострадавших при обстреле Пантелеймоновки получили тяжелые ранения - РИА Новости, 22.05.2025

Двое пострадавших при обстреле Пантелеймоновки получили тяжелые ранения

Двое из восьми пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ Пантелеймоновки в ДНР были тяжело ранены, среди пострадавших также есть подросток, сообщил глава РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T21:41:00+03:00

2025-05-22T21:41:00+03:00

2025-05-22T23:03:00+03:00

в мире

здоровье - общество

пантелеймоновка (горловский район)

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Двое из восьми пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ Пантелеймоновки в ДНР были тяжело ранены, среди пострадавших также есть подросток, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее врио главы муниципалитета Александр Пеняев сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР, ранения получили восемь мирных жителей. Начальник отдела оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР Сергей Переверзев рассказал журналистам, что ВСУ при обстреле применили ракеты HIMARS. "В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа... тяжело ранены женщина 1981 года рождения и мужчина 1991 года рождения, ранения средней степени тяжести получили парень–подросток 2009 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадали еще две женщины и трое мужчин. Он добавил, что всем раненым оказывается медицинская помощь.Кроме того, при обстреле повреждения получили четыре жилых дома, гараж и гражданские автомобили.По данным Пушилина, ВСУ в четверг 10 раз атаковали территорию ДНР, применив реактивную артиллерию калибром 227 миллиметров, ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударный беспилотник.

https://ria.ru/20250522/vsu-2018545624.html

пантелеймоновка (горловский район)

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Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины