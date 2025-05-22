Рейтинг@Mail.ru
Двое пострадавших при обстреле Пантелеймоновки получили тяжелые ранения - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 22.05.2025 (обновлено: 23:03 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/obstrel-2018548056.html
Двое пострадавших при обстреле Пантелеймоновки получили тяжелые ранения
Двое пострадавших при обстреле Пантелеймоновки получили тяжелые ранения - РИА Новости, 22.05.2025
Двое пострадавших при обстреле Пантелеймоновки получили тяжелые ранения
Двое из восьми пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ Пантелеймоновки в ДНР были тяжело ранены, среди пострадавших также есть подросток, сообщил глава РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T21:41:00+03:00
2025-05-22T23:03:00+03:00
в мире
здоровье - общество
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Двое из восьми пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ Пантелеймоновки в ДНР были тяжело ранены, среди пострадавших также есть подросток, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее врио главы муниципалитета Александр Пеняев сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР, ранения получили восемь мирных жителей. Начальник отдела оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР Сергей Переверзев рассказал журналистам, что ВСУ при обстреле применили ракеты HIMARS. "В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа... тяжело ранены женщина 1981 года рождения и мужчина 1991 года рождения, ранения средней степени тяжести получили парень–подросток 2009 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадали еще две женщины и трое мужчин. Он добавил, что всем раненым оказывается медицинская помощь.Кроме того, при обстреле повреждения получили четыре жилых дома, гараж и гражданские автомобили.По данным Пушилина, ВСУ в четверг 10 раз атаковали территорию ДНР, применив реактивную артиллерию калибром 227 миллиметров, ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударный беспилотник.
https://ria.ru/20250522/vsu-2018545624.html
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Здоровье - Общество, Пантелеймоновка (Горловский район), Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Двое пострадавших при обстреле Пантелеймоновки получили тяжелые ранения

Пушилин: двое пострадавших при обстреле ВСУ Пантелеймоновки в ДНР тяжело ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Двое из восьми пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ Пантелеймоновки в ДНР были тяжело ранены, среди пострадавших также есть подросток, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее врио главы муниципалитета Александр Пеняев сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР, ранения получили восемь мирных жителей. Начальник отдела оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР Сергей Переверзев рассказал журналистам, что ВСУ при обстреле применили ракеты HIMARS.
«
"В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа... тяжело ранены женщина 1981 года рождения и мужчина 1991 года рождения, ранения средней степени тяжести получили парень–подросток 2009 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадали еще две женщины и трое мужчин.
Он добавил, что всем раненым оказывается медицинская помощь.
Кроме того, при обстреле повреждения получили четыре жилых дома, гараж и гражданские автомобили.
По данным Пушилина, ВСУ в четверг 10 раз атаковали территорию ДНР, применив реактивную артиллерию калибром 227 миллиметров, ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударный беспилотник.
ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР
Вчера, 21:04
 
В миреЗдоровье - ОбществоПантелеймоновка (Горловский район)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала