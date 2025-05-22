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Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются - РИА Новости, 22.05.2025
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11:42 22.05.2025 (обновлено: 11:43 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/obemy-2018431450.html
Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются
Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются - РИА Новости, 22.05.2025
Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются
Объемы производства бронетехники в России растут от месяца к месяцу, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:42:00+03:00
2025-05-22T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
минск
россия
уралвагонзавод
ростех
т-90м
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Объемы производства бронетехники в России растут от месяца к месяцу, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске. "Несмотря на то, что техника становится все более интеллектуальной и наукоемкой, а значит более сложной с точки зрения производства, объемы растут от месяца к месяцу. Так, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв": боевая машина была и остается крайне востребованной", - сказал представитель концерна. Он подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом объемы производства и капитального ремонта танков увеличились значительно. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
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безопасность, технологии, минск, россия, уралвагонзавод, ростех, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Минск, Россия, Уралвагонзавод, Ростех, Т-90М
Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются

"Уралвагонзавод": производство бронетехники в России растет от месяца к месяцу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Танк Т-90М "Прорыв. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Объемы производства бронетехники в России растут от месяца к месяцу, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске.
"Несмотря на то, что техника становится все более интеллектуальной и наукоемкой, а значит более сложной с точки зрения производства, объемы растут от месяца к месяцу. Так, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв": боевая машина была и остается крайне востребованной", - сказал представитель концерна.
Он подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом объемы производства и капитального ремонта танков увеличились значительно.
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииМинскРоссияУралвагонзаводРостехТ-90М
 
 
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