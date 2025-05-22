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Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются

Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются - РИА Новости, 22.05.2025

Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются

Объемы производства бронетехники в России растут от месяца к месяцу, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:42:00+03:00

2025-05-22T11:42:00+03:00

2025-05-22T11:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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минск

россия

уралвагонзавод

ростех

т-90м

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Объемы производства бронетехники в России растут от месяца к месяцу, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске. "Несмотря на то, что техника становится все более интеллектуальной и наукоемкой, а значит более сложной с точки зрения производства, объемы растут от месяца к месяцу. Так, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв": боевая машина была и остается крайне востребованной", - сказал представитель концерна. Он подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом объемы производства и капитального ремонта танков увеличились значительно. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.

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безопасность, технологии, минск, россия, уралвагонзавод, ростех, т-90м