https://ria.ru/20250522/novosibirsk-2018401109.html

В Новосибирске машина сбила лося

В Новосибирске машина сбила лося - РИА Новости, 22.05.2025

В Новосибирске машина сбила лося

Выбежавший на проезжую часть на улице Выборной в Новосибирске лось стал причиной дорожного происшествия с участием легкового автомобиля, животное получило... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T08:58:00+03:00

2025-05-22T08:58:00+03:00

2025-05-22T09:00:00+03:00

происшествия

новосибирск

московская область (подмосковье)

истра

skoda auto

skoda octavia

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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Выбежавший на проезжую часть на улице Выборной в Новосибирске лось стал причиной дорожного происшествия с участием легкового автомобиля, животное получило травмы задних конечностей. "ДТП оформлено сотрудниками госавтоинспекции. Все материалы переданы в компетентные органы, специализирующиеся на защите животного мира", - сообщили РИА Новости в областном главке МВД. В мессенджерах в четверг утром появилось видео с последствиями ДТП с участием лося. Животное внезапно выбежало на дорогу, где его сбила проезжающая легковая Skoda. Лось получил перелом задних ног и не может передвигаться. Ранее большой резонанс вызвала история с травмированием и последующей смертью лосенка 18 мая в Подмосковье в муниципальном округе Истра в районе "Княжье Озеро". На дорогу выбежал детеныш лося и попал под легковую машину. Лося доставили в ветеринарную клинику для лошадей с открытым переломом обеих тазовых конечностей. Однако 20 мая лосенок не выдержал наркоза и скончался во время операции.

https://ria.ru/20250521/losenok-2018260212.html

новосибирск

московская область (подмосковье)

истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, московская область (подмосковье), истра, skoda auto, skoda octavia