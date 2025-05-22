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В Новосибирске машина сбила лося - РИА Новости, 22.05.2025
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08:58 22.05.2025 (обновлено: 09:00 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/novosibirsk-2018401109.html
В Новосибирске машина сбила лося
В Новосибирске машина сбила лося - РИА Новости, 22.05.2025
В Новосибирске машина сбила лося
Выбежавший на проезжую часть на улице Выборной в Новосибирске лось стал причиной дорожного происшествия с участием легкового автомобиля, животное получило... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T08:58:00+03:00
2025-05-22T09:00:00+03:00
происшествия
новосибирск
московская область (подмосковье)
истра
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Выбежавший на проезжую часть на улице Выборной в Новосибирске лось стал причиной дорожного происшествия с участием легкового автомобиля, животное получило травмы задних конечностей. "ДТП оформлено сотрудниками госавтоинспекции. Все материалы переданы в компетентные органы, специализирующиеся на защите животного мира", - сообщили РИА Новости в областном главке МВД. В мессенджерах в четверг утром появилось видео с последствиями ДТП с участием лося. Животное внезапно выбежало на дорогу, где его сбила проезжающая легковая Skoda. Лось получил перелом задних ног и не может передвигаться. Ранее большой резонанс вызвала история с травмированием и последующей смертью лосенка 18 мая в Подмосковье в муниципальном округе Истра в районе "Княжье Озеро". На дорогу выбежал детеныш лося и попал под легковую машину. Лося доставили в ветеринарную клинику для лошадей с открытым переломом обеих тазовых конечностей. Однако 20 мая лосенок не выдержал наркоза и скончался во время операции.
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новосибирск
московская область (подмосковье)
истра
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происшествия, новосибирск, московская область (подмосковье), истра, skoda auto, skoda octavia
Происшествия, Новосибирск, Московская область (Подмосковье), Истра, Skoda Auto, Skoda Octavia
В Новосибирске машина сбила лося

В Новосибирске лось выбежал на дорогу и получил тяжелые травмы в ДТП

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Выбежавший на проезжую часть на улице Выборной в Новосибирске лось стал причиной дорожного происшествия с участием легкового автомобиля, животное получило травмы задних конечностей.
«
"ДТП оформлено сотрудниками госавтоинспекции. Все материалы переданы в компетентные органы, специализирующиеся на защите животного мира", - сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
В мессенджерах в четверг утром появилось видео с последствиями ДТП с участием лося. Животное внезапно выбежало на дорогу, где его сбила проезжающая легковая Skoda. Лось получил перелом задних ног и не может передвигаться.
Ранее большой резонанс вызвала история с травмированием и последующей смертью лосенка 18 мая в Подмосковье в муниципальном округе Истра в районе "Княжье Озеро". На дорогу выбежал детеныш лося и попал под легковую машину. Лося доставили в ветеринарную клинику для лошадей с открытым переломом обеих тазовых конечностей. Однако 20 мая лосенок не выдержал наркоза и скончался во время операции.
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