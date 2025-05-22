https://ria.ru/20250522/novosibirsk-2018398712.html

В Новосибирске создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов

В Новосибирске создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов - РИА Новости, 22.05.2025

В Новосибирске создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов

Студенты двух ведущих вузов Новосибирска создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов, искусственный интеллект будет синхронно переводить с русского... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T08:22:00+03:00

2025-05-22T08:22:00+03:00

2025-05-22T08:22:00+03:00

общество

технологии

новосибирск

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новосибирский государственный университет

новосибирский государственный технический университет

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НОВОСИБИРСК, 22 мая - РИА Новости. Студенты двух ведущих вузов Новосибирска создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов, искусственный интеллект будет синхронно переводить с русского языка на английский, китайский и обратно с точностью не ниже 80%, сообщили РИА Новости в четверг в Новосибирском госуниверситете (НГУ). "Студенты НГУ и НГТУ (Новосибирский государственный технический университет) Кирилл Воинов и Никита Бычков разрабатывают новое приложение для мгновенного синхронного перевода устной речи с русского языка на иностранные и обратно. Продукт предназначается как для туристов, так и для бизнеса и позволит общаться с иностранцами без языкового барьера: пользователь будет слышать перевод в наушниках, а его слова будут озвучиваться на другом языке через динамик смартфона", - рассказали агентству в вузе. Предполагается, что нейросеть будет знать русский, китайский и английский языки и специализироваться на точности перевода и удобстве использования. Для этого в продукте будет комплекс нейросетей, который переводит речь и распознает акценты, фильтрует шумы и синтезирует голос, на 60% похожий на оригинальный, а в разговоре более двух человек программа будет озвучивать их слова разными голосами, чтобы пользователь понимал, кто говорит. "Это на шаг выше, чем голосовой Google Translate: наше приложение будет выполнять полноценный синхронный перевод речи с минимальным числом задержек и высокой точностью. Уже достигли 80% точности и продолжаем улучшать программу", - сказал руководитель проекта, студент бакалавриата экономического факультета НГУ Воинов. Второй разработчик в команде и партнер проекта Бычков представляет факультет автоматики и вычислительной техники НГТУ. Разработчики запустят два варианта продукта: для путешественников и повседневного общения - приложение-переводчик для Android, для компаний - сложная программа с фокусом на деловой перевод с учетом терминов и контекста. Воинов отметил, что в приложении используются новые для России технологии: морфемный токензизатор - специальный переводчик с человеческого на язык нейросетей, который позволит лучше, чем западные нейросети, понимать русский язык. Приложение с нейросетью-переводчиком планируется запустить к концу сентября-началу октября. Коммерческий продукт для бизнеса появится в начале 2026 года. В вузе добавили, что подобные технологии становятся востребованными на фоне глобализации, роста туризма и международных деловых контактов. "Развитие технологий искусственного интеллекта и нейросетей позволило приблизить будущее с одним языком на весь мир. Теперь это не фантастика, а инструмент, который работает", - подчеркнули в НГУ.

https://ria.ru/20250521/kiberbezopasnost-2018239925.html

https://ria.ru/20250522/kibersport-2018376495.html

https://ria.ru/20250521/nauka-2018016990.html

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общество, технологии, новосибирск, россия, новосибирский государственный университет, новосибирский государственный технический университет