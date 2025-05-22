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В Нижнем Новгороде ввели ограничения на прилет и вылет судов

В Нижнем Новгороде ввели ограничения на прилет и вылет судов - РИА Новости, 22.05.2025

В Нижнем Новгороде ввели ограничения на прилет и вылет судов

Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:03:00+03:00

2025-05-22T19:03:00+03:00

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нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 18.30 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино, UWGG)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250425/rosaviatsiya-2013313498.html

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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия