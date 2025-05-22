https://ria.ru/20250522/novgorod-2018472730.html

Предпринимателей в Новгородской области за год стало на 10 тысяч больше

Предпринимателей в Новгородской области за год стало на 10 тысяч больше - РИА Новости, 22.05.2025

Предпринимателей в Новгородской области за год стало на 10 тысяч больше

Предпринимателей в Новгородской области, включая самозанятых граждан, за год стало на 10 тысяч больше, сейчас их насчитывается более 58 тысяч, рассказал врио... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:06:00+03:00

2025-05-22T15:06:00+03:00

2025-05-22T15:34:00+03:00

новгородская область

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Предпринимателей в Новгородской области, включая самозанятых граждан, за год стало на 10 тысяч больше, сейчас их насчитывается более 58 тысяч, рассказал врио губернатора Александр Дронов. Во время ежегодного отчета перед Новгородской областной думой Дронов сообщил, что правительство региона в течение 2024 года активно поддерживало малый и средний бизнес. "За пять лет в Новгородской области зарегистрировано более 58 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан. Годовой прирост составил 10 тысяч субъектов. Это на 22% больше, чем по итогам 2023 года", - сообщил Дронов. Он уточнил, что лучший результат показали Пестовский, Новгородский и Окуловский округа. Численность занятых увеличилась до 100 тысяч человек – это практически каждый пятый житель области. Объём налоговых поступлений от самозанятых в 2024 году составил почти 160 миллионов рублей, что на 70% больше, чем в 2023 году. Для поддержки и развития предпринимательских инициатив в регионе создана инновационная инфраструктура: действуют четыре региональных технопарка и два бизнес-инкубатора. Построенный в 2024 году за счёт средств федеральной субсидии технопарк "Трансвит" открыл свои двери для четырех резидентов и первым в регионе был аккредитован Минпромторгом России.

https://ria.ru/20250522/rubli-2018468064.html

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новгородская область, россия, новгородская областная дума