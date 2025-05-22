https://ria.ru/20250522/nornikel-2018530367.html

Совет директоров "Норникеля" принял решение не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Норникеля" принял решение не выплачивать дивиденды - РИА Новости, 22.05.2025

Совет директоров "Норникеля" принял решение не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:04:00+03:00

2025-05-22T19:04:00+03:00

2025-05-22T19:04:00+03:00

экономика

россия

владимир потанин

норильский никель

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. "Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров... Рекомендовать собранию принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2024 года. Решение принято", - говорится в сообщении. "Это решение было принято с целью сохранения финансовой устойчивости компании и высокого уровня кредитоспособности в целях соблюдения обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, включая государство, сотрудников компании, местные сообщества и акционеров", - уточняется в релизе. "Согласно "Положению о дивидендной политике" при определении размера дивидендов принимается во внимание "циклический характер рынков металлов, производимых обществом, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности", - добавляется там. В последний раз компания выплачивала дивиденды за первые девять месяцев 2023 года - в размере 915,33 рубля за акцию. Общий размер дивидендов составил порядка 139,9 миллиарда рублей (около 1,5 миллиардов долларов). Выплаты были осуществлены в январе, до дробления акций с коэффициентом 100. В том же месяце компания сообщила, что эти дивиденды уже превысили денежный поток "Норникеля", который рассматривается как база под дивиденды - 1,4 миллиарда долларов. В декабре прошлого года президент компании Владимир Потанин заявил в интервью телеканалу РБК, что "Норникель" вернется к выплате дивидендов примерно в 2025 году, когда свободный денежный поток будет положительным. "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Уставный капитал компании состоит из 15 286 339 700 обыкновенных акций. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% - МКПАО "Эн+ груп" и 36,61% - прочие акционеры.

https://ria.ru/20250410/delimobil-2010543971.html

https://ria.ru/20250516/dividendy-2017249123.html

https://ria.ru/20250501/biznesmeny-2014601336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир потанин, норильский никель