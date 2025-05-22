Совет директоров "Норникеля" принял решение не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не платить дивиденды по итогам 2024 г
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГодовое собрание акционеров "ОАО "ГМК "Норильский никель"
Годовое собрание акционеров "ОАО "ГМК "Норильский никель". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании.
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"Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров... Рекомендовать собранию принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2024 года. Решение принято", - говорится в сообщении.
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"Это решение было принято с целью сохранения финансовой устойчивости компании и высокого уровня кредитоспособности в целях соблюдения обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, включая государство, сотрудников компании, местные сообщества и акционеров", - уточняется в релизе.
"Согласно "Положению о дивидендной политике" при определении размера дивидендов принимается во внимание "циклический характер рынков металлов, производимых обществом, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности", - добавляется там.
В последний раз компания выплачивала дивиденды за первые девять месяцев 2023 года - в размере 915,33 рубля за акцию. Общий размер дивидендов составил порядка 139,9 миллиарда рублей (около 1,5 миллиардов долларов). Выплаты были осуществлены в январе, до дробления акций с коэффициентом 100.
В том же месяце компания сообщила, что эти дивиденды уже превысили денежный поток "Норникеля", который рассматривается как база под дивиденды - 1,4 миллиарда долларов.
В декабре прошлого года президент компании Владимир Потанин заявил в интервью телеканалу РБК, что "Норникель" вернется к выплате дивидендов примерно в 2025 году, когда свободный денежный поток будет положительным.
"Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Уставный капитал компании состоит из 15 286 339 700 обыкновенных акций. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% - МКПАО "Эн+ груп" и 36,61% - прочие акционеры.
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