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Николаев призвал готовить со школы молодых специалистов в сфере ТЭК - РИА Новости, 22.05.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
20:55 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/nikolaev-2018544700.html
Николаев призвал готовить со школы молодых специалистов в сфере ТЭК
Николаев призвал готовить со школы молодых специалистов в сфере ТЭК - РИА Новости, 22.05.2025
Николаев призвал готовить со школы молодых специалистов в сфере ТЭК
Дефицит кадров в отраслях топливно-энергетического комплекса связан с тенденцией сокращения доли молодых специалистов до 35 лет, их необходимо готовить со... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:55:00+03:00
2025-05-22T20:55:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дефицит кадров в отраслях топливно-энергетического комплекса связан с тенденцией сокращения доли молодых специалистов до 35 лет, их необходимо готовить со школы, сообщил председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев по итогам состоявшегося в четверг профильного заседания. Очередное заседание комиссии Госсовета по энергетике было посвящено вопросам кадрового обеспечения отраслей ТЭК. На нем представители профильных министерств, вузов и отраслевых компаний обозначили ключевые проблемы и пути их решения. Так, к 2029 году необходимо восполнить порядка 300 тысяч работников для отраслей ТЭК. Чтобы преодолеть кадровый дефицит, требуются меры по привлечению в сферу энергетики молодежи и поддержке молодых специалистов. Начинать готовить будущие кадры важно уже на этапе обучения в средней школе. А главное, вопрос кадрового обеспечения ТЭК должен решаться в тесном взаимодействии органов власти, школ, ссузов, вузов и предприятий-работодателей. "Только до 2029 года, согласно прогнозам, нам нужно порядка 300 тысяч человек, чтобы обеспечить отрасли ТЭК новыми кадрами. Всего в этих отраслях на данный момент работает около 2 миллионов 700 тысяч человек. То есть вызов очень серьезный. И сегодня мы обсуждали вопросы профессиональной подготовки специалистов, переподготовки и профильного обучения в школах", – прокомментировал итоги обсуждения Николаев. По его мнению, компаниям-работодателям сейчас нужно идти за своими будущими кадрами уже в школы. Им стоит создавать там профильные энергоклассы и все возможности для того, чтобы уже старшеклассники понимали, где они будут максимально востребованы и полезны, а учащиеся колледжей и студенты проходили трудовую практику. Уже в процессе обучения молодые люди должны получать актуальные времени рабочие навыки, чтобы приходить на производство готовыми специалистами. Он подчеркнул, что в большинстве случаев это пока не соответствует действительности. "Сегодня, когда человек после учебы приходит на производство, ему говорят: "Забудь все, что ты для этого знал, – теперь мы будем тебя учить". Страна себе такого позволить не может. Те средства, которые вкладываются в образование, должны давать эффект сразу. Напомню, повышение конкурентоспособности российской энергетики на мировых рынках – одна из национальных целей развития страны до 2036 и 2050 годов. Для этого необходим мощный кадровый потенциал, и обеспечение отраслей российского ТЭК квалифицированными кадрами является ключевым фактором достижения экономического роста и технологического суверенитета России", – отметил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика". Задача комиссии – представить эффективные меры по преодолению дефицита кадров в отраслях ТЭК и способствовать их скорейшему воплощению в жизнь. "Конечно, очень важна поддержка молодых специалистов. Сегодня компании-работодатели делились своим опытом борьбы за кадры, рассказывали о тех мерах поддержки, которые реализуют они сами. Но есть вопросы, которые должны решаться на уровне государства. Те же условия по ипотеке сейчас, мягко говоря, некомфортны, а по факту просто неподъемны для молодых специалистов, которым, в первую очередь, необходимо жилье. Равно как и достойная зарплата, и обеспечение социальными объектами, и достойные условия труда", – подытожил Николаев.
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айсен николаев, россия, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия, Республика Саха (Якутия)
Николаев призвал готовить со школы молодых специалистов в сфере ТЭК

Николаев: дефицит кадров в ТЭК связан с уменьшением числа молодых специалистов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дефицит кадров в отраслях топливно-энергетического комплекса связан с тенденцией сокращения доли молодых специалистов до 35 лет, их необходимо готовить со школы, сообщил председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев по итогам состоявшегося в четверг профильного заседания.
Очередное заседание комиссии Госсовета по энергетике было посвящено вопросам кадрового обеспечения отраслей ТЭК. На нем представители профильных министерств, вузов и отраслевых компаний обозначили ключевые проблемы и пути их решения.
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Так, к 2029 году необходимо восполнить порядка 300 тысяч работников для отраслей ТЭК. Чтобы преодолеть кадровый дефицит, требуются меры по привлечению в сферу энергетики молодежи и поддержке молодых специалистов.
Начинать готовить будущие кадры важно уже на этапе обучения в средней школе. А главное, вопрос кадрового обеспечения ТЭК должен решаться в тесном взаимодействии органов власти, школ, ссузов, вузов и предприятий-работодателей.
"Только до 2029 года, согласно прогнозам, нам нужно порядка 300 тысяч человек, чтобы обеспечить отрасли ТЭК новыми кадрами. Всего в этих отраслях на данный момент работает около 2 миллионов 700 тысяч человек. То есть вызов очень серьезный. И сегодня мы обсуждали вопросы профессиональной подготовки специалистов, переподготовки и профильного обучения в школах", – прокомментировал итоги обсуждения Николаев.
По его мнению, компаниям-работодателям сейчас нужно идти за своими будущими кадрами уже в школы. Им стоит создавать там профильные энергоклассы и все возможности для того, чтобы уже старшеклассники понимали, где они будут максимально востребованы и полезны, а учащиеся колледжей и студенты проходили трудовую практику. Уже в процессе обучения молодые люди должны получать актуальные времени рабочие навыки, чтобы приходить на производство готовыми специалистами. Он подчеркнул, что в большинстве случаев это пока не соответствует действительности.
"Сегодня, когда человек после учебы приходит на производство, ему говорят: "Забудь все, что ты для этого знал, – теперь мы будем тебя учить". Страна себе такого позволить не может. Те средства, которые вкладываются в образование, должны давать эффект сразу. Напомню, повышение конкурентоспособности российской энергетики на мировых рынках – одна из национальных целей развития страны до 2036 и 2050 годов. Для этого необходим мощный кадровый потенциал, и обеспечение отраслей российского ТЭК квалифицированными кадрами является ключевым фактором достижения экономического роста и технологического суверенитета России", – отметил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика".
Задача комиссии – представить эффективные меры по преодолению дефицита кадров в отраслях ТЭК и способствовать их скорейшему воплощению в жизнь.
"Конечно, очень важна поддержка молодых специалистов. Сегодня компании-работодатели делились своим опытом борьбы за кадры, рассказывали о тех мерах поддержки, которые реализуют они сами. Но есть вопросы, которые должны решаться на уровне государства. Те же условия по ипотеке сейчас, мягко говоря, некомфортны, а по факту просто неподъемны для молодых специалистов, которым, в первую очередь, необходимо жилье. Равно как и достойная зарплата, и обеспечение социальными объектами, и достойные условия труда", – подытожил Николаев.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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