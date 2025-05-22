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Замглавы Кубани вменяют ущерб в 130 миллионов рублей
Замглавы Кубани вменяют ущерб в 130 миллионов рублей - РИА Новости, 22.05.2025
Замглавы Кубани вменяют ущерб в 130 миллионов рублей
Претензии к заместителю губернатора Кубани Александру Нестеренко связаны со строительством социальных объектов в новых регионах, чем он занимался на предыдущем... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:08:00+03:00
2025-05-22T17:08:00+03:00
2025-05-22T17:08:00+03:00
жкх
сергей власов
вениамин кондратьев
происшествия
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СОЧИ, 22 мая - РИА Новости. Претензии к заместителю губернатора Кубани Александру Нестеренко связаны со строительством социальных объектов в новых регионах, чем он занимался на предыдущем месте работы, ущерб оценивается в 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В четверг Нестеренко был задержан сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. "Преступная деятельность заключалась в подписании актов о выполненных работах по строительству социальных объектов на территории новых регионов", - сказал собеседник. Он добавил, что ущерб от действий Нестеренко "оценивается в более 130 миллионов рублей". По его данным, претензии связаны с деятельностью Нестеренко в ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" в·2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора. Власов тогда курировал строительную сферу, его задержали в мае 2024 года по подозрению в получении взятки, и Нестеренко назначили на должность вице-губернатора как раз вместо Власова. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 21 мая предложил покинуть пост своему заместителю Нестеренко, аргументировав это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.
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жкх, сергей власов, вениамин кондратьев, происшествия
ЖКХ, Сергей Власов, Вениамин Кондратьев, Происшествия
Замглавы Кубани вменяют ущерб в 130 миллионов рублей
Нестеренко вменяют незаконное подписание актов о строительстве в новых регионах
СОЧИ, 22 мая - РИА Новости. Претензии к заместителю губернатора Кубани Александру Нестеренко связаны со строительством социальных объектов в новых регионах, чем он занимался на предыдущем месте работы, ущерб оценивается в 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В четверг Нестеренко был задержан сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
"Преступная деятельность заключалась в подписании актов о выполненных работах по строительству социальных объектов на территории новых регионов", - сказал собеседник.
Он добавил, что ущерб от действий Нестеренко "оценивается в более 130 миллионов рублей".
По его данным, претензии связаны с деятельностью Нестеренко в ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" в·2023-2024 годах под руководством Сергея Власова
, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.
Власов тогда курировал строительную сферу, его задержали в мае 2024 года по подозрению в получении взятки, и Нестеренко назначили на должность вице-губернатора как раз вместо Власова.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
21 мая предложил покинуть пост своему заместителю Нестеренко, аргументировав это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.