https://ria.ru/20250522/nesterenko-2018477622.html

Вице-губернатора Кубани задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Вице-губернатора Кубани задержали по делу о злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 22.05.2025

Вице-губернатора Кубани задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:28:00+03:00

2025-05-22T15:28:00+03:00

2025-05-22T17:32:00+03:00

россия

происшествия

вениамин кондратьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей власов

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СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Сотрудниками регионального ФСБ задержан вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По месту его работы и жительства ведутся обыски", — рассказал собеседник агентства. Претензии к заместителю главы Кубани связаны со строительством социальных объектов в новых регионах, чем он занимался на предыдущем месте работы. Как добавил источник, ущерб оценивается более чем в 130 миллионов рублей.По информации собеседника агентства, речь идет о работе Нестеренко в ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.Власов тогда курировал строительную сферу, его задержали в мае 2024 года по подозрению в получении взятки, и Нестеренко назначили на должность вице-губернатора вместо него.Накануне глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил заместителю Нестеренко покинуть пост, аргументировав это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием от графика.

https://ria.ru/20250321/grishin-2006377097.html

https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009239753.html

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россия, происшествия, вениамин кондратьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей власов