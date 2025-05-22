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Вице-губернатора Кубани задержали по делу о злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 22.05.2025
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15:28 22.05.2025 (обновлено: 17:32 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/nesterenko-2018477622.html
Вице-губернатора Кубани задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
Вице-губернатора Кубани задержали по делу о злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 22.05.2025
Вице-губернатора Кубани задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
Вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:28:00+03:00
2025-05-22T17:32:00+03:00
россия
происшествия
вениамин кондратьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей власов
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СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Сотрудниками регионального ФСБ задержан вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По месту его работы и жительства ведутся обыски", — рассказал собеседник агентства. Претензии к заместителю главы Кубани связаны со строительством социальных объектов в новых регионах, чем он занимался на предыдущем месте работы. Как добавил источник, ущерб оценивается более чем в 130 миллионов рублей.По информации собеседника агентства, речь идет о работе Нестеренко в ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.Власов тогда курировал строительную сферу, его задержали в мае 2024 года по подозрению в получении взятки, и Нестеренко назначили на должность вице-губернатора вместо него.Накануне глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил заместителю Нестеренко покинуть пост, аргументировав это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием от графика.
https://ria.ru/20250321/grishin-2006377097.html
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россия, происшествия, вениамин кондратьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей власов
Россия, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сергей Власов
Вице-губернатора Кубани задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Нестеренко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями

© Фото : Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского краяАлександр Нестеренко
Александр Нестеренко - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края
Александр Нестеренко. Архивное фото
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СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Сотрудниками регионального ФСБ задержан вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По месту его работы и жительства ведутся обыски", — рассказал собеседник агентства.
Претензии к заместителю главы Кубани связаны со строительством социальных объектов в новых регионах, чем он занимался на предыдущем месте работы. Как добавил источник, ущерб оценивается более чем в 130 миллионов рублей.
По информации собеседника агентства, речь идет о работе Нестеренко в ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.
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Власов тогда курировал строительную сферу, его задержали в мае 2024 года по подозрению в получении взятки, и Нестеренко назначили на должность вице-губернатора вместо него.
Накануне глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил заместителю Нестеренко покинуть пост, аргументировав это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием от графика.
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