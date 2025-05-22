https://ria.ru/20250522/natsproekty-2018433347.html
Владимиров поручил обеспечить качественное выполнение работ по нацпроектам
Владимиров поручил обеспечить качественное выполнение работ по нацпроектам - РИА Новости, 22.05.2025
Владимиров поручил обеспечить качественное выполнение работ по нацпроектам
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в рамках нацпроектов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:58:00+03:00
2025-05-22T11:58:00+03:00
2025-05-22T11:58:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
нацпроекты
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в рамках нацпроектов, сообщает пресс-служба краевого правительства. О задачах по реализации нацпроектов на Ставрополье губернатор заявил в ходе оглашения ежегодного послания. Как отметил глава региона, за семь лет в крае удалось создать серьезный задел для развития благодаря национальным проектам. За это время в регионе построено, отремонтировано и благоустроено 2 295 объектов. В их числе — 19 новых школ, 32 детских сада, 267 объектов здравоохранения, 15 объектов водоснабжения, 29 мостов, 775 километров улиц и дорог, а также более 1,5 тысячи общественных пространств. Губернатор подчеркнул, что подобные результаты стали возможны благодаря эффективному взаимодействию с федеральными властями и поддержке правительства России, что позволило наращивать объемы государственных вложений в развитие территории. "В 2025 году мы запланировали реконструкцию и ремонт более чем 140 объектов. В первую очередь это социальная сфера и инфраструктура. Десять школ капитально отремонтируем. Благоустроим 35 общественных пространств. Построим или модернизируем 18 объектов тепло- и водоснабжения, канализации. Это сети протяженностью 80 километров. Будем ремонтировать учреждения культуры, здравоохранения, дороги", - заявил Владимиров. Глава края дал поручение профильным министерствам и главам муниципальных образований обеспечить выполнение всех работ в установленные сроки, уделяя при этом первостепенное внимание качеству и эффективности освоения бюджетных средств, в том числе в рамках краевых госпрограмм. Отдельно губернатор отметил успешную работу по модернизации первичного звена здравоохранения. По его словам, край уже взял высокий темп: с начала года в учреждения поступило 234 единицы нового медицинского оборудования — почти половина от предусмотренного на 2025 год объема. Кроме того, доставлено 274 автомобиля медицинского назначения из 320 запланированных. "Контроль исполнения нацпроектов — это не только про качество заливки бетона или ровную кладку кирпича. Это прежде всего про эффективность использования бюджетных средств", — подчеркнул Владимиров.
https://ria.ru/20250513/vladimirov-2016752172.html
https://ria.ru/20250320/vuzy-2006154755.html
https://ria.ru/20250320/pchelovodstvo-2006146050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, нацпроекты
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Нацпроекты
Владимиров поручил обеспечить качественное выполнение работ по нацпроектам
Губернатор Ставрополья поручил качественно выполнять работы по нацпроектам
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в рамках нацпроектов, сообщает пресс-служба краевого правительства.
О задачах по реализации нацпроектов на Ставрополье губернатор заявил в ходе оглашения ежегодного послания.
Как отметил глава региона, за семь лет в крае удалось создать серьезный задел для развития благодаря национальным проектам. За это время в регионе построено, отремонтировано и благоустроено 2 295 объектов. В их числе — 19 новых школ, 32 детских сада, 267 объектов здравоохранения, 15 объектов водоснабжения, 29 мостов, 775 километров улиц и дорог, а также более 1,5 тысячи общественных пространств.
Губернатор подчеркнул, что подобные результаты стали возможны благодаря эффективному взаимодействию с федеральными властями и поддержке правительства России, что позволило наращивать объемы государственных вложений в развитие территории.
"В 2025 году мы запланировали реконструкцию и ремонт более чем 140 объектов. В первую очередь это социальная сфера и инфраструктура. Десять школ капитально отремонтируем. Благоустроим 35 общественных пространств. Построим или модернизируем 18 объектов тепло- и водоснабжения, канализации. Это сети протяженностью 80 километров. Будем ремонтировать учреждения культуры, здравоохранения, дороги", - заявил Владимиров.
Глава края дал поручение профильным министерствам и главам муниципальных образований обеспечить выполнение всех работ в установленные сроки, уделяя при этом первостепенное внимание качеству и эффективности освоения бюджетных средств, в том числе в рамках краевых госпрограмм.
Отдельно губернатор отметил успешную работу по модернизации первичного звена здравоохранения.
По его словам, край уже взял высокий темп: с начала года в учреждения поступило 234 единицы нового медицинского оборудования — почти половина от предусмотренного на 2025 год объема. Кроме того, доставлено 274 автомобиля медицинского назначения из 320 запланированных.
"Контроль исполнения нацпроектов — это не только про качество заливки бетона или ровную кладку кирпича. Это прежде всего про эффективность использования бюджетных средств", — подчеркнул Владимиров.