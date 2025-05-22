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Российское посольство предупредило о рисках расширения НАТО в Норвегии - РИА Новости, 22.05.2025
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23:20 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/nato-2018554478.html
Российское посольство предупредило о рисках расширения НАТО в Норвегии
Российское посольство предупредило о рисках расширения НАТО в Норвегии - РИА Новости, 22.05.2025
Российское посольство предупредило о рисках расширения НАТО в Норвегии
Увеличение присутствия НАТО на севере Норвегии повысит уровень военно-политической напряженности и риск эскалации в Арктике, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:20:00+03:00
2025-05-22T23:20:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Увеличение присутствия НАТО на севере Норвегии повысит уровень военно-политической напряженности и риск эскалации в Арктике, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло. Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия заинтересована в увеличении военного присутствия НАТО на своей территории и проведении большего числа военных учений. Эйде также рассказал о расширении активности альянса в арктическом регионе в ближайшее время. "Все более явное подтягивание ВС стран НАТО на норвежский Север и в арктический регион происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся заинтересованности в поддержании региональной стабильности, избежании недопониманий и непреднамеренной эскалации... Уверены, что интенсивная милитаризация и "натоизация" северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - заявили в посольстве. В дипмиссии отметили, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность опасных инцидентов.
https://ria.ru/20250522/arktika-2018346180.html
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в мире, норвегия, россия, осло, эспен барт эйде, нато
В мире, Норвегия, Россия, Осло, Эспен Барт Эйде, НАТО
Российское посольство предупредило о рисках расширения НАТО в Норвегии

Посольство России: расширение НАТО в Норвегии повысит риски эскалации в Арктике

© Фото : NATOАмериканские военные во время учений НАТО в Норвегии
Американские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : NATO
Американские военные во время учений НАТО в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Увеличение присутствия НАТО на севере Норвегии повысит уровень военно-политической напряженности и риск эскалации в Арктике, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло.
Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия заинтересована в увеличении военного присутствия НАТО на своей территории и проведении большего числа военных учений. Эйде также рассказал о расширении активности альянса в арктическом регионе в ближайшее время.
«
"Все более явное подтягивание ВС стран НАТО на норвежский Север и в арктический регион происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся заинтересованности в поддержании региональной стабильности, избежании недопониманий и непреднамеренной эскалации... Уверены, что интенсивная милитаризация и "натоизация" северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - заявили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность опасных инцидентов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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В миреНорвегияРоссияОслоЭспен Барт ЭйдеНАТО
 
 
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