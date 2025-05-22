https://ria.ru/20250522/nato-2018554478.html

Российское посольство предупредило о рисках расширения НАТО в Норвегии

Российское посольство предупредило о рисках расширения НАТО в Норвегии - РИА Новости, 22.05.2025

Российское посольство предупредило о рисках расширения НАТО в Норвегии

Увеличение присутствия НАТО на севере Норвегии повысит уровень военно-политической напряженности и риск эскалации в Арктике, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:20:00+03:00

2025-05-22T23:20:00+03:00

2025-05-22T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Увеличение присутствия НАТО на севере Норвегии повысит уровень военно-политической напряженности и риск эскалации в Арктике, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло. Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия заинтересована в увеличении военного присутствия НАТО на своей территории и проведении большего числа военных учений. Эйде также рассказал о расширении активности альянса в арктическом регионе в ближайшее время. "Все более явное подтягивание ВС стран НАТО на норвежский Север и в арктический регион происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся заинтересованности в поддержании региональной стабильности, избежании недопониманий и непреднамеренной эскалации... Уверены, что интенсивная милитаризация и "натоизация" северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - заявили в посольстве. В дипмиссии отметили, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность опасных инцидентов.

https://ria.ru/20250522/arktika-2018346180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, норвегия, россия, осло, эспен барт эйде, нато