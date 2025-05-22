Российское посольство предупредило о рисках расширения НАТО в Норвегии
Посольство России: расширение НАТО в Норвегии повысит риски эскалации в Арктике
Американские военные во время учений НАТО в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Увеличение присутствия НАТО на севере Норвегии повысит уровень военно-политической напряженности и риск эскалации в Арктике, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло.
Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия заинтересована в увеличении военного присутствия НАТО на своей территории и проведении большего числа военных учений. Эйде также рассказал о расширении активности альянса в арктическом регионе в ближайшее время.
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"Все более явное подтягивание ВС стран НАТО на норвежский Север и в арктический регион происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся заинтересованности в поддержании региональной стабильности, избежании недопониманий и непреднамеренной эскалации... Уверены, что интенсивная милитаризация и "натоизация" северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - заявили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность опасных инцидентов.
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