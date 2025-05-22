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В США раскрыли, чем НАТО может пригрозить России - РИА Новости, 22.05.2025
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17:48 22.05.2025 (обновлено: 17:57 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/nato-2018509717.html
В США раскрыли, чем НАТО может пригрозить России
В США раскрыли, чем НАТО может пригрозить России - РИА Новости, 22.05.2025
В США раскрыли, чем НАТО может пригрозить России
Странам НАТО следует возродить проводившиеся во время холодной войны масштабные военные учения Reforger, считает бывший верховный главнокомандующий... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:48:00+03:00
2025-05-22T17:57:00+03:00
москва
европа
россия
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
нато
военно-морские силы сша
в мире
сша
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Странам НАТО следует возродить проводившиеся во время холодной войны масштабные военные учения Reforger, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, об этом он написал в колонке для агентства Bloomberg."Это должны быть не просто маневры или штабные учения, а демонстрация текущих военных планов в режиме реального времени, при которой у командующих всех уровней будет реальная власть над войсками", — написал он.По мнению экс-военачальника, страны альянса должны обсудить возможность возобновить учения Reforger для "сдерживания России".В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250522/es-2018471880.html
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москва, европа, россия, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, военно-морские силы сша, в мире, сша
Москва, Европа, Россия, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), НАТО, Военно-морские силы США, В мире, США
В США раскрыли, чем НАТО может пригрозить России

Экс-адмирал США Ставридис призвал возродить учения НАТО времен холодной войны

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Странам НАТО следует возродить проводившиеся во время холодной войны масштабные военные учения Reforger, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, об этом он написал в колонке для агентства Bloomberg.
"Это должны быть не просто маневры или штабные учения, а демонстрация текущих военных планов в режиме реального времени, при которой у командующих всех уровней будет реальная власть над войсками", — написал он.
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По мнению экс-военачальника, страны альянса должны обсудить возможность возобновить учения Reforger для "сдерживания России".
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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МоскваЕвропаРоссияДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)НАТОВоенно-морские силы СШАВ миреСША
 
 
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