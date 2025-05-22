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В Госдуме предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет - РИА Новости, 22.05.2025
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04:54 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/nalogi-2018382313.html
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет - РИА Новости, 22.05.2025
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением снизить налог на доход... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:54:00+03:00
2025-05-22T04:54:00+03:00
россия
сергей миронов
яна лантратова
антон силуанов
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общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением снизить налог на доход физического лица (НДФЛ) до 8% для работников до 35 лет с невысокими доходами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос об установлении пониженной ставки НДФЛ на уровне 8% для граждан до 35 лет включительно в случае, если их среднедушевой доход на семью не превышает более двух размеров регионального минимального прожиточного минимума", - сказано в письме. В беседе с корреспондентом РИА Новости Миронов рассказал, что при общей низкой безработице в России ее уровень среди граждан 20-24 лет достигает 12,5%, и, несмотря на дефицит кадров, молодые люди испытывают проблемы с трудоустройством. "При этом в начале карьеры у них, как правило, небольшие зарплаты. С которых по полной взимаются налоги и страховые взносы, что сокращает реальные доходы молодых специалистов на 30-40 процентов", - сказал политик. Он отметил, что финансовые трудности усложняют реализацию молодежи и в профессиональном, и в личном плане, вынуждают откладывать создание семьи, приобретение жилья, рождение детей, и по итогу формируется так называемая "ловушка бедности" для молодого поколения. Также в разговоре с агентством Лантратова уточнила, что экономическая несостоятельность молодежи приводит к отсрочке ключевых этапов жизни: средний возраст вступления в брак вырос до 28,5 года, доля женщин в возрасте 20–24 лет среди рожениц сократилась с 28% в 2010 году до 15% в 2023-м, и все это создает долгосрочные риски для демографической стабильности России и экономического развития в целом. "Реализация этой инициативы позволит повысить реальные доходы молодых граждан, укрепить их покупательную способность и инвестиционную активность, создать стимулы для легализации трудовых отношений, а также снизить риски оттока квалифицированных кадров за рубеж", - считает парламентарий. Кроме того, по ее мнению, снижение налоговой нагрузки станет мощным сигналом поддержки для молодых людей, которые сегодня нуждаются в дополнительных возможностях для самореализации, что укрепит социальный оптимизм и поможет закрепить молодые кадры в регионах. "Надеемся, что наша инициатива найдет поддержку, ведь она соответствует стратегическим целям государства в области демографии, образования и экономического роста. Мы ждём обратной связи от министерства финансов и готовы к конструктивному диалогу". - добавила депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250513/proekt--2016729064.html
https://ria.ru/20250409/gosduma-2010165082.html
https://ria.ru/20250315/mironov-2005136108.html
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россия, сергей миронов, яна лантратова, антон силуанов, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Антон Силуанов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет

СРЗП предложила снизить НДФЛ для работников до 35 лет с невысокими доходами

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением снизить налог на доход физического лица (НДФЛ) до 8% для работников до 35 лет с невысокими доходами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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"Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос об установлении пониженной ставки НДФЛ на уровне 8% для граждан до 35 лет включительно в случае, если их среднедушевой доход на семью не превышает более двух размеров регионального минимального прожиточного минимума", - сказано в письме.
В беседе с корреспондентом РИА Новости Миронов рассказал, что при общей низкой безработице в России ее уровень среди граждан 20-24 лет достигает 12,5%, и, несмотря на дефицит кадров, молодые люди испытывают проблемы с трудоустройством.
"При этом в начале карьеры у них, как правило, небольшие зарплаты. С которых по полной взимаются налоги и страховые взносы, что сокращает реальные доходы молодых специалистов на 30-40 процентов", - сказал политик.
Он отметил, что финансовые трудности усложняют реализацию молодежи и в профессиональном, и в личном плане, вынуждают откладывать создание семьи, приобретение жилья, рождение детей, и по итогу формируется так называемая "ловушка бедности" для молодого поколения.
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Также в разговоре с агентством Лантратова уточнила, что экономическая несостоятельность молодежи приводит к отсрочке ключевых этапов жизни: средний возраст вступления в брак вырос до 28,5 года, доля женщин в возрасте 20–24 лет среди рожениц сократилась с 28% в 2010 году до 15% в 2023-м, и все это создает долгосрочные риски для демографической стабильности России и экономического развития в целом.
"Реализация этой инициативы позволит повысить реальные доходы молодых граждан, укрепить их покупательную способность и инвестиционную активность, создать стимулы для легализации трудовых отношений, а также снизить риски оттока квалифицированных кадров за рубеж", - считает парламентарий.
Кроме того, по ее мнению, снижение налоговой нагрузки станет мощным сигналом поддержки для молодых людей, которые сегодня нуждаются в дополнительных возможностях для самореализации, что укрепит социальный оптимизм и поможет закрепить молодые кадры в регионах.
"Надеемся, что наша инициатива найдет поддержку, ведь она соответствует стратегическим целям государства в области демографии, образования и экономического роста. Мы ждём обратной связи от министерства финансов и готовы к конструктивному диалогу". - добавила депутат Госдумы.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%
15 марта, 01:04
 
РоссияСергей МироновЯна ЛантратоваАнтон СилуановГосдума РФОбщество
 
 
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