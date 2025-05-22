https://ria.ru/20250522/naemniki-2018381999.html
Алаудинов раскрыл, что случилось с наемниками из Колумбии в Курской области
Алаудинов раскрыл, что случилось с наемниками из Колумбии в Курской области - РИА Новости, 22.05.2025
Алаудинов раскрыл, что случилось с наемниками из Колумбии в Курской области
Наёмники из Колумбии, заходившие в Курскую область, понесли очень большие потери и быстро поняли, что Россия - не место для сафари, заявил РИА Новости командир... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:49:00+03:00
2025-05-22T04:49:00+03:00
2025-05-22T04:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 22 мая - РИА Новости. Наёмники из Колумбии, заходившие в Курскую область, понесли очень большие потери и быстро поняли, что Россия - не место для сафари, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Колумбийцы тоже были (в Курской области – ред.), но я так понял, мы их очень быстро израсходовали, так что колумбийцы осознали, где они оказались, что Россия для них не является местом для прогулок, тем более сафари", - подчеркнул Алаудинов. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.
https://ria.ru/20250325/svo-2007169169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, украина, апти алаудинов, безопасность, колумбия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Апти Алаудинов, Безопасность, Колумбия
Алаудинов раскрыл, что случилось с наемниками из Колумбии в Курской области
Алаудинов: колумбийские наемники в Курской области быстро понесли большие потери
КУРСК, 22 мая - РИА Новости. Наёмники из Колумбии, заходившие в Курскую область, понесли очень большие потери и быстро поняли, что Россия - не место для сафари, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Колумбийцы тоже были (в Курской области – ред.), но я так понял, мы их очень быстро израсходовали, так что колумбийцы осознали, где они оказались, что Россия для них не является местом для прогулок, тем более сафари", - подчеркнул Алаудинов.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.