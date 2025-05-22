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МВФ не увидел изменений в роли доллара как мировой резервной валюты
МВФ не увидел изменений в роли доллара как мировой резервной валюты - РИА Новости, 22.05.2025
МВФ не увидел изменений в роли доллара как мировой резервной валюты
Международный валютный фонд (МВФ) не прогнозирует изменения роли доллара как мировой резервной валюты и государственных облигаций США в качестве защитного... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не прогнозирует изменения роли доллара как мировой резервной валюты и государственных облигаций США в качестве защитного актива для инвесторов, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "Государственные облигации США являются активом-убежищем, а доллар США, конечно, играет ключевую роль в качестве мировой резервной валюты… Мы не видим никаких изменений в этих функциях", - сказала она журналистам на брифинге. Как указала Козак, МВФ считает "критической" роль долгового рынка США, подкрепленного уровнем ликвидности, а также надежностью американских государственных институтов. В среду первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит и решить проблему растущего внешнего долга. В интервью газете Financial Times она добавила, что отношение долга к ВВП страны постоянно растет, и предупредила, что американская экономика подвержена очень высокой неопределенности в торговой политике. Ранее международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило кредитный рейтинг США до "АА1" с "ААА" на фоне роста государственного долга страны. Кроме того, агентство снизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги таких крупнейших американских банков, как Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Company.
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сша, мвф, в мире, курс доллара
США, МВФ, В мире, Курс доллара
МВФ не увидел изменений в роли доллара как мировой резервной валюты
МВФ не прогнозирует изменений роли доллара в качестве мировой резервной валюты
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не прогнозирует изменения роли доллара как мировой резервной валюты и государственных облигаций США в качестве защитного актива для инвесторов, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Государственные облигации США являются активом-убежищем, а доллар США, конечно, играет ключевую роль в качестве мировой резервной валюты… Мы не видим никаких изменений в этих функциях", - сказала она журналистам на брифинге.
Как указала Козак, МВФ считает "критической" роль долгового рынка США, подкрепленного уровнем ликвидности, а также надежностью американских государственных институтов.
В среду первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит и решить проблему растущего внешнего долга. В интервью газете Financial Times она добавила, что отношение долга к ВВП страны постоянно растет, и предупредила, что американская экономика подвержена очень высокой неопределенности в торговой политике.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило кредитный рейтинг США до "АА1" с "ААА" на фоне роста государственного долга страны. Кроме того, агентство снизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги таких крупнейших американских банков, как Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Company.