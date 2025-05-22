https://ria.ru/20250522/muzei-2018530892.html
Музеи Московского Кремля представят в Омане выставку оружия русских царей
Музеи Московского Кремля представят в Омане выставку оружия русских царей - РИА Новости, 22.05.2025
Музеи Московского Кремля представят в Омане выставку оружия русских царей
Музеи Московского Кремля в декабре этого года в рамках обменного проекта представят выставку "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния" в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:08:00+03:00
2025-05-22T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Музеи Московского Кремля в декабре этого года в рамках обменного проекта представят выставку "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния" в Национальном музее Султаната Оман, которая расскажет об оружии русских царей, сообщили в пресс-службе Музеев Московского Кремля. "В декабре 2025 года Музеи Московского Кремля откроют выставку "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния" в Национальном музее Султаната Оман", - говорится в сообщении. Это ответная выставка в рамках обменного проекта. Ранее в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы проходила выставка "Серебряные сокровища Омана". "Сейчас мы наблюдаем смещение фокуса внимания на растущие культурные центры, такие как Султанат Оман, который последнее время уделяет много внимания культурному развитию страны. Мы учли пожелания наших партнеров и готовим выставку "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния", которая откроется в декабре. Мы покажем самые ценное и парадное восточное оружие, доспехи и конское убранство из государевой казны, достояние представителей русской знати", - приводит пресс-служба слова гендиректора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной. Как отмечают в пресс-службе, выставка расскажет о восточной культуре как существенной и яркой составляющей блистательного образа русского двора. Многие из предметов, которые покажут в экспозиции, привозили купцы, закупали русские дипломаты, дарили восточные иерархи православной церкви. Часть была сделана в придворных мастерских русских царей, где занимались изготовлением предметов по восточным образцам, используя аутентичные материалы и декор. Проект представит 82 предмета из собрания Музеев Московского Кремля, многие из которых никогда не покидали стен музея и впервые будут продемонстрированы за пределами России. Особое место будет выделено для шедевров восточного ювелирного и камнерезного искусства, а также искусства ручной обработки художественных изделий из металла. Кроме того, Музеи Московского Кремля познакомят жителей и гостей Маската и с памятниками сакрального искусства – окладами икон и литургическими сосудами, ладанницами и кадилами, украшенными восточными мотивами.
https://ria.ru/20250522/ayvazrovskiy-2018479611.html
https://ria.ru/20250522/vystavkaplisetskoy-2018478133.html
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оман, россия, музеи, история, культура
Музейные маршруты России, Оман, Россия, Музеи, история, Культура
Музеи Московского Кремля представят в Омане выставку оружия русских царей
Музеи Московского Кремля в декабре представят в Омане выставку оружия царей
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Музеи Московского Кремля в декабре этого года в рамках обменного проекта представят выставку "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния" в Национальном музее Султаната Оман, которая расскажет об оружии русских царей, сообщили в пресс-службе Музеев Московского Кремля.
"В декабре 2025 года Музеи Московского Кремля откроют выставку "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния" в Национальном музее Султаната Оман", - говорится в сообщении.
Это ответная выставка в рамках обменного проекта. Ранее в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы проходила выставка "Серебряные сокровища Омана".
"Сейчас мы наблюдаем смещение фокуса внимания на растущие культурные центры, такие как Султанат Оман, который последнее время уделяет много внимания культурному развитию страны. Мы учли пожелания наших партнеров и готовим выставку "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния", которая откроется в декабре. Мы покажем самые ценное и парадное восточное оружие, доспехи и конское убранство из государевой казны, достояние представителей русской знати", - приводит пресс-служба слова гендиректора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной.
Как отмечают в пресс-службе, выставка расскажет о восточной культуре как существенной и яркой составляющей блистательного образа русского двора. Многие из предметов, которые покажут в экспозиции, привозили купцы, закупали русские дипломаты, дарили восточные иерархи православной церкви. Часть была сделана в придворных мастерских русских царей, где занимались изготовлением предметов по восточным образцам, используя аутентичные материалы и декор.
Проект представит 82 предмета из собрания Музеев Московского Кремля, многие из которых никогда не покидали стен музея и впервые будут продемонстрированы за пределами России. Особое место будет выделено для шедевров восточного ювелирного и камнерезного искусства, а также искусства ручной обработки художественных изделий из металла.
Кроме того, Музеи Московского Кремля познакомят жителей и гостей Маската и с памятниками сакрального искусства – окладами икон и литургическими сосудами, ладанницами и кадилами, украшенными восточными мотивами.