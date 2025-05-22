https://ria.ru/20250522/musulmane-2018552909.html

Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для российских паломников

Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для российских паломников - РИА Новости, 22.05.2025

Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для российских паломников

Руководство Саудовской Аравии приняло решение восстановить ранее сокращенные квоты на хадж для российских паломников, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T22:55:00+03:00

2025-05-22T22:55:00+03:00

2025-05-22T22:55:00+03:00

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саудовская аравия

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салман ибн абдул-азиз аль сауд

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Руководство Саудовской Аравии приняло решение восстановить ранее сокращенные квоты на хадж для российских паломников, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов. "В этом году сложилась ситуация, повлекшая сокращение хадж-квот для российских мусульман на 2 750 мест. Благодаря совместным усилиям ДУМ РФ, администрации президента, правительства РФ и министерства иностранных дел РФ удалось добиться выделения недостающих россиянам квот. Мы благодарим руководство Саудовской Аравии в лице его величества хранителя двух святынь короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда за то, что вняли нашим просьбам и восстановили недостающую квоту для наших соотечественников", — сказал Рушан Аббясов. Он отметил, что в 2025 году в хадж отправится 25 тысяч паломников из России.

https://ria.ru/20250330/musulmane-2008211459.html

россия

саудовская аравия

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россия, саудовская аравия, московская область (подмосковье), рушан аббясов, салман ибн абдул-азиз аль сауд, в мире