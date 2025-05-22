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Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для российских паломников
Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для российских паломников - РИА Новости, 22.05.2025
Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для российских паломников
Руководство Саудовской Аравии приняло решение восстановить ранее сокращенные квоты на хадж для российских паломников, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:55:00+03:00
2025-05-22T22:55:00+03:00
2025-05-22T22:55:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Руководство Саудовской Аравии приняло решение восстановить ранее сокращенные квоты на хадж для российских паломников, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов. "В этом году сложилась ситуация, повлекшая сокращение хадж-квот для российских мусульман на 2 750 мест. Благодаря совместным усилиям ДУМ РФ, администрации президента, правительства РФ и министерства иностранных дел РФ удалось добиться выделения недостающих россиянам квот. Мы благодарим руководство Саудовской Аравии в лице его величества хранителя двух святынь короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда за то, что вняли нашим просьбам и восстановили недостающую квоту для наших соотечественников", — сказал Рушан Аббясов. Он отметил, что в 2025 году в хадж отправится 25 тысяч паломников из России.
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россия, саудовская аравия, московская область (подмосковье), рушан аббясов, салман ибн абдул-азиз аль сауд, в мире
Россия, Саудовская Аравия, Московская область (Подмосковье), Рушан Аббясов, Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, В мире
Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для российских паломников
Муфтий Аббясов: Саудовская Аравия восстановила квоты для российских паломников