https://ria.ru/20250522/msp-2018537586.html

Представителей малого бизнеса наградили в Пермском крае

Представителей малого бизнеса наградили в Пермском крае - РИА Новости, 22.05.2025

Представителей малого бизнеса наградили в Пермском крае

Церемония награждения победителей регионального конкурса "Лидер Пермского края" в направлении "Малый бизнес. Торговля. Услуги" состоялась на форуме "Дни... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:58:00+03:00

2025-05-22T19:58:00+03:00

2025-05-22T19:58:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

пермский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778657039_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_d52e5ad135dcbcecb8e2c1aa9bb1da9f.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Церемония награждения победителей регионального конкурса "Лидер Пермского края" в направлении "Малый бизнес. Торговля. Услуги" состоялась на форуме "Дни пермского бизнеса", сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. В 2025 году по направлению рассмотрели 30 заявок. Они оценивались по десятибалльной шкале по критериям актуальности, социальной и экономической значимости. Оценку проводил экспертный совет при профильном краевом министерстве, состоящий из общественников и представителей бизнеса. Победитель был определен краевой комиссией под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. ""Лидер Пермского края" – это премия, которая была придумана несколько лет назад для того, чтобы выделять успешных людей и их проекты в разных направлениях жизни. Конкурс развивается – растет количество заявок, их качество с каждым годом повышается. Экспертам сложнее определять победителя, потому что все претенденты достойны победы. Каждый из сегодняшних финалистов номинации "Малый бизнес. Торговля. Услуги" – уже победитель. Ваша энергия, любовь к малой родине, детям, желание развивать территорию – делают Пермский край действительно опорным краем нашей державы", – отметил Махонин, его слова приводит пресс-служба. В этом году победителем в номинации "Малый бизнес. Торговля. Услуги" стал туристический информационный центр "Басок Парма" в городе Кудымкаре. Цель проекта – создание национальной сувенирной и гастрономической продукции под единым брендом. Компания занимается производством деревянной и берестяной сувенирной продукции, натурального травяного чая, варенья на основе традиционных рецептов Коми-Пермяцкого округа. Также финалистом в этой номинации стал проект ООО "Компонетика" по оказанию услуг контрактного производства электроники в городе Перми. Проект призван обеспечить технологический суверенитет, трансфер технологий и рост выпуска высокотехнологичной продукции в приоритетных для Пермского края отраслях экономики. Компания занимается монтажом печатных плат, поставкой электронных компонентов и печатных плат, разработкой электронных изделий и других. Выпущено более 46 тысяч плат различной сложности. Также среди проектов, вошедших в шорт-лист, – "Детский футбольный манеж". Суть проекта заключается в создании крытого футбольного поля с искусственной травой, уникального для города Чайковского. Его наличие и основные характеристики позволяют использовать инновационные технологии в развитии и подготовке как детских, так и взрослых футбольных команд. Занятия по футболу на искусственной траве помогают снизить травматизм и эффективно развивать спортивные навыки у детей. Конкурс "Лидер Пермского края" учрежден по инициативе главы региона в 2022 году для выявления значимых проектов организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей. В 2025 году награждения приурочены к значимым профессиональным праздникам. Поддержка МСП осуществляется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018503474.html

https://ria.ru/20250522/msp-2018463413.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , пермский край