https://ria.ru/20250522/msp-2018537586.html
Представителей малого бизнеса наградили в Пермском крае
Представителей малого бизнеса наградили в Пермском крае - РИА Новости, 22.05.2025
Представителей малого бизнеса наградили в Пермском крае
Церемония награждения победителей регионального конкурса "Лидер Пермского края" в направлении "Малый бизнес. Торговля. Услуги" состоялась на форуме "Дни... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:58:00+03:00
2025-05-22T19:58:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Церемония награждения победителей регионального конкурса "Лидер Пермского края" в направлении "Малый бизнес. Торговля. Услуги" состоялась на форуме "Дни пермского бизнеса", сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. В 2025 году по направлению рассмотрели 30 заявок. Они оценивались по десятибалльной шкале по критериям актуальности, социальной и экономической значимости. Оценку проводил экспертный совет при профильном краевом министерстве, состоящий из общественников и представителей бизнеса. Победитель был определен краевой комиссией под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. ""Лидер Пермского края" – это премия, которая была придумана несколько лет назад для того, чтобы выделять успешных людей и их проекты в разных направлениях жизни. Конкурс развивается – растет количество заявок, их качество с каждым годом повышается. Экспертам сложнее определять победителя, потому что все претенденты достойны победы. Каждый из сегодняшних финалистов номинации "Малый бизнес. Торговля. Услуги" – уже победитель. Ваша энергия, любовь к малой родине, детям, желание развивать территорию – делают Пермский край действительно опорным краем нашей державы", – отметил Махонин, его слова приводит пресс-служба. В этом году победителем в номинации "Малый бизнес. Торговля. Услуги" стал туристический информационный центр "Басок Парма" в городе Кудымкаре. Цель проекта – создание национальной сувенирной и гастрономической продукции под единым брендом. Компания занимается производством деревянной и берестяной сувенирной продукции, натурального травяного чая, варенья на основе традиционных рецептов Коми-Пермяцкого округа. Также финалистом в этой номинации стал проект ООО "Компонетика" по оказанию услуг контрактного производства электроники в городе Перми. Проект призван обеспечить технологический суверенитет, трансфер технологий и рост выпуска высокотехнологичной продукции в приоритетных для Пермского края отраслях экономики. Компания занимается монтажом печатных плат, поставкой электронных компонентов и печатных плат, разработкой электронных изделий и других. Выпущено более 46 тысяч плат различной сложности. Также среди проектов, вошедших в шорт-лист, – "Детский футбольный манеж". Суть проекта заключается в создании крытого футбольного поля с искусственной травой, уникального для города Чайковского. Его наличие и основные характеристики позволяют использовать инновационные технологии в развитии и подготовке как детских, так и взрослых футбольных команд. Занятия по футболу на искусственной траве помогают снизить травматизм и эффективно развивать спортивные навыки у детей. Конкурс "Лидер Пермского края" учрежден по инициативе главы региона в 2022 году для выявления значимых проектов организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей. В 2025 году награждения приурочены к значимым профессиональным праздникам. Поддержка МСП осуществляется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018503474.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , пермский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Пермский край
Представителей малого бизнеса наградили в Пермском крае
В Пермском крае вручили награды представителям МСП
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Церемония награждения победителей регионального конкурса "Лидер Пермского края" в направлении "Малый бизнес. Торговля. Услуги" состоялась на форуме "Дни пермского бизнеса", сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
В 2025 году по направлению рассмотрели 30 заявок. Они оценивались по десятибалльной шкале по критериям актуальности, социальной и экономической значимости. Оценку проводил экспертный совет при профильном краевом министерстве, состоящий из общественников и представителей бизнеса. Победитель был определен краевой комиссией под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
""Лидер Пермского края" – это премия, которая была придумана несколько лет назад для того, чтобы выделять успешных людей и их проекты в разных направлениях жизни. Конкурс развивается – растет количество заявок, их качество с каждым годом повышается. Экспертам сложнее определять победителя, потому что все претенденты достойны победы. Каждый из сегодняшних финалистов номинации "Малый бизнес. Торговля. Услуги" – уже победитель. Ваша энергия, любовь к малой родине, детям, желание развивать территорию – делают Пермский край действительно опорным краем нашей державы", – отметил Махонин, его слова приводит пресс-служба.
В этом году победителем в номинации "Малый бизнес. Торговля. Услуги" стал туристический информационный центр "Басок Парма" в городе Кудымкаре. Цель проекта – создание национальной сувенирной и гастрономической продукции под единым брендом. Компания занимается производством деревянной и берестяной сувенирной продукции, натурального травяного чая, варенья на основе традиционных рецептов Коми-Пермяцкого округа.
Также финалистом в этой номинации стал проект ООО "Компонетика" по оказанию услуг контрактного производства электроники в городе Перми. Проект призван обеспечить технологический суверенитет, трансфер технологий и рост выпуска высокотехнологичной продукции в приоритетных для Пермского края отраслях экономики. Компания занимается монтажом печатных плат, поставкой электронных компонентов и печатных плат, разработкой электронных изделий и других. Выпущено более 46 тысяч плат различной сложности.
Также среди проектов, вошедших в шорт-лист, – "Детский футбольный манеж". Суть проекта заключается в создании крытого футбольного поля с искусственной травой, уникального для города Чайковского. Его наличие и основные характеристики позволяют использовать инновационные технологии в развитии и подготовке как детских, так и взрослых футбольных команд. Занятия по футболу на искусственной траве помогают снизить травматизм и эффективно развивать спортивные навыки у детей.
Конкурс "Лидер Пермского края" учрежден по инициативе главы региона в 2022 году для выявления значимых проектов организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей. В 2025 году награждения приурочены к значимым профессиональным праздникам.
Поддержка МСП осуществляется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".