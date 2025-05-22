Рейтинг@Mail.ru
На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:29 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/msp-2018463413.html
На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом
На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом - РИА Новости, 22.05.2025
На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом
На цифровой платформе МСП.РФ стартовал специальный курс для студентов и аспирантов вузов по управлению технологическим стартапом, сообщает Корпорация МСП. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:29:00+03:00
2025-05-22T14:29:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
корпорация мсп
александр исаевич
агентство стратегических инициатив (аси)
светлана чупшева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380452_1:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b186aa97d0fe813485c77783d5720918.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На цифровой платформе МСП.РФ стартовал специальный курс для студентов и аспирантов вузов по управлению технологическим стартапом, сообщает Корпорация МСП. Курс, разработанный Корпорацией МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ), позволит участникам Платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта "Технологии" получить прикладные знания для запуска и ведения бизнеса в сфере высоких технологий. Полученные знания также помогут участникам побороться за победу в конкурсе "Студенческий стартап", оператором которого выступает Фонд содействия инновациям. В 2025 году победителями конкурса смогут стать 2500 человек, которые получат гранты в размере 1 миллиона рублей. Заявки на конкурс принимаются до 2 июня. "Курс по управлению технологическим стартапом — еще один важный шаг по формированию инфраструктуры для развития техпреда в стране и развитию предпринимательских компетенций у студентов и аспирантов. Цифровые решения позволяют расширить пул участников Платформы университетского технологического предпринимательства, увеличить охват федпроекта и вовлеченность молодежи в бизнес-среду. Полученные в рамках курса знания помогут слушателям в организации собственного технологического бизнеса", — сказала замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова, ее слова цитирует пресс-служба Корпорации. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, цифровая инфраструктура МСП.РФ позволяет реализовывать и пилотировать различные федеральные и региональные программы. "Так, уже 3 года все российские субъекты при помощи МСП.РФ предоставляют региональные меры поддержки бизнеса в режиме онлайн. Для Минтруда на платформе мы проводим тестирование в рамках получения соцконтракта, которое на сегодняшний день прошли уже более 170 тысяч человек. Интерфейс МСП.РФ также позволяет проводить верифицикацию пользователей для участия в различных федеральных проектах, которые проводит АСИ и другие партнеры", - привели в пресс-службе слова Исаевича. Он добавил, что курс призван поддержать инициативы начинающих предпринимателей по созданию и внедрению новых для российского рынка технологий и продуктов, которые внесут вклад в укрепление технологического суверенитета страны. "Развитие технологического предпринимательства сегодня — это не просто элемент стратегической повестки, а основа для достижения технологического суверенитета России. Молодежь становится ключевым драйвером этих изменений, предлагая смелые идеи и трансформируя их в реальные проекты. Совместно с Корпорацией МСП и Минобрнауки России мы создаем инфраструктуру, которая позволяет студентам и аспирантам максимально эффективно включаться в экосистему поддержки стартапов. Так, одним из направлений новой стратегии АСИ стало развитие молодежного технологического предпринимательства в рамках Национальной кадровой инициативы", — цитируется в сообщении комментарий генерального директора АСИ Светланы Чупшевой. В рамках курса "Управление технологическим стартапом" участники получат комплексные знания по правовым основам бизнеса, управлению персоналом, маркетингу, попробуют себя в разработке продукта и бизнес-моделировании, узнают, как оценивать рынок и потребительские предпочтения. Курс представлен в формате видеолекций, практических заданий и кейсов, а также тестов для самоконтроля. Среди преподавателей - ведущие юристы, руководители финансовых и консалтинговых компаний, специалисты по бухучету, основатели стартапов, директора по маркетингу и другие эксперты.
https://ria.ru/20250521/goskompanii-2018090705.html
https://ria.ru/20250516/reshetnikov-2017441396.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380452_241:0:1681:1080_1920x0_80_0_0_41ffe8af8eeb73833e08720f31e9eb44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), корпорация мсп, александр исаевич, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Корпорация МСП, Александр Исаевич, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Светлана Чупшева
На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом

На МСП.РФ студентов и аспирантов научат управлять технологическим стартапом

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажок Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На цифровой платформе МСП.РФ стартовал специальный курс для студентов и аспирантов вузов по управлению технологическим стартапом, сообщает Корпорация МСП.
Курс, разработанный Корпорацией МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ), позволит участникам Платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта "Технологии" получить прикладные знания для запуска и ведения бизнеса в сфере высоких технологий.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Госкомпании закупили у самозанятых услуг на 6 млрд рублей за три месяца
Вчера, 09:30
Полученные знания также помогут участникам побороться за победу в конкурсе "Студенческий стартап", оператором которого выступает Фонд содействия инновациям. В 2025 году победителями конкурса смогут стать 2500 человек, которые получат гранты в размере 1 миллиона рублей. Заявки на конкурс принимаются до 2 июня.
"Курс по управлению технологическим стартапом — еще один важный шаг по формированию инфраструктуры для развития техпреда в стране и развитию предпринимательских компетенций у студентов и аспирантов. Цифровые решения позволяют расширить пул участников Платформы университетского технологического предпринимательства, увеличить охват федпроекта и вовлеченность молодежи в бизнес-среду. Полученные в рамках курса знания помогут слушателям в организации собственного технологического бизнеса", — сказала замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова, ее слова цитирует пресс-служба Корпорации.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, цифровая инфраструктура МСП.РФ позволяет реализовывать и пилотировать различные федеральные и региональные программы. "Так, уже 3 года все российские субъекты при помощи МСП.РФ предоставляют региональные меры поддержки бизнеса в режиме онлайн. Для Минтруда на платформе мы проводим тестирование в рамках получения соцконтракта, которое на сегодняшний день прошли уже более 170 тысяч человек. Интерфейс МСП.РФ также позволяет проводить верифицикацию пользователей для участия в различных федеральных проектах, которые проводит АСИ и другие партнеры", - привели в пресс-службе слова Исаевича.
Он добавил, что курс призван поддержать инициативы начинающих предпринимателей по созданию и внедрению новых для российского рынка технологий и продуктов, которые внесут вклад в укрепление технологического суверенитета страны.
"Развитие технологического предпринимательства сегодня — это не просто элемент стратегической повестки, а основа для достижения технологического суверенитета России. Молодежь становится ключевым драйвером этих изменений, предлагая смелые идеи и трансформируя их в реальные проекты. Совместно с Корпорацией МСП и Минобрнауки России мы создаем инфраструктуру, которая позволяет студентам и аспирантам максимально эффективно включаться в экосистему поддержки стартапов. Так, одним из направлений новой стратегии АСИ стало развитие молодежного технологического предпринимательства в рамках Национальной кадровой инициативы", — цитируется в сообщении комментарий генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.
В рамках курса "Управление технологическим стартапом" участники получат комплексные знания по правовым основам бизнеса, управлению персоналом, маркетингу, попробуют себя в разработке продукта и бизнес-моделировании, узнают, как оценивать рынок и потребительские предпочтения. Курс представлен в формате видеолекций, практических заданий и кейсов, а также тестов для самоконтроля. Среди преподавателей - ведущие юристы, руководители финансовых и консалтинговых компаний, специалисты по бухучету, основатели стартапов, директора по маркетингу и другие эксперты.
Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Решетников: МСП получили в I квартале 236 млрд рублей господдержки
16 мая, 17:13
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Корпорация МСПАлександр ИсаевичАгентство стратегических инициатив (АСИ)Светлана Чупшева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала