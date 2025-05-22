https://ria.ru/20250522/msp-2018463413.html

На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом

На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом - РИА Новости, 22.05.2025

На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом

На цифровой платформе МСП.РФ стартовал специальный курс для студентов и аспирантов вузов по управлению технологическим стартапом, сообщает Корпорация МСП. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:29:00+03:00

2025-05-22T14:29:00+03:00

2025-05-22T14:29:00+03:00

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александр исаевич

агентство стратегических инициатив (аси)

светлана чупшева

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На цифровой платформе МСП.РФ стартовал специальный курс для студентов и аспирантов вузов по управлению технологическим стартапом, сообщает Корпорация МСП. Курс, разработанный Корпорацией МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ), позволит участникам Платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта "Технологии" получить прикладные знания для запуска и ведения бизнеса в сфере высоких технологий. Полученные знания также помогут участникам побороться за победу в конкурсе "Студенческий стартап", оператором которого выступает Фонд содействия инновациям. В 2025 году победителями конкурса смогут стать 2500 человек, которые получат гранты в размере 1 миллиона рублей. Заявки на конкурс принимаются до 2 июня. "Курс по управлению технологическим стартапом — еще один важный шаг по формированию инфраструктуры для развития техпреда в стране и развитию предпринимательских компетенций у студентов и аспирантов. Цифровые решения позволяют расширить пул участников Платформы университетского технологического предпринимательства, увеличить охват федпроекта и вовлеченность молодежи в бизнес-среду. Полученные в рамках курса знания помогут слушателям в организации собственного технологического бизнеса", — сказала замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова, ее слова цитирует пресс-служба Корпорации. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, цифровая инфраструктура МСП.РФ позволяет реализовывать и пилотировать различные федеральные и региональные программы. "Так, уже 3 года все российские субъекты при помощи МСП.РФ предоставляют региональные меры поддержки бизнеса в режиме онлайн. Для Минтруда на платформе мы проводим тестирование в рамках получения соцконтракта, которое на сегодняшний день прошли уже более 170 тысяч человек. Интерфейс МСП.РФ также позволяет проводить верифицикацию пользователей для участия в различных федеральных проектах, которые проводит АСИ и другие партнеры", - привели в пресс-службе слова Исаевича. Он добавил, что курс призван поддержать инициативы начинающих предпринимателей по созданию и внедрению новых для российского рынка технологий и продуктов, которые внесут вклад в укрепление технологического суверенитета страны. "Развитие технологического предпринимательства сегодня — это не просто элемент стратегической повестки, а основа для достижения технологического суверенитета России. Молодежь становится ключевым драйвером этих изменений, предлагая смелые идеи и трансформируя их в реальные проекты. Совместно с Корпорацией МСП и Минобрнауки России мы создаем инфраструктуру, которая позволяет студентам и аспирантам максимально эффективно включаться в экосистему поддержки стартапов. Так, одним из направлений новой стратегии АСИ стало развитие молодежного технологического предпринимательства в рамках Национальной кадровой инициативы", — цитируется в сообщении комментарий генерального директора АСИ Светланы Чупшевой. В рамках курса "Управление технологическим стартапом" участники получат комплексные знания по правовым основам бизнеса, управлению персоналом, маркетингу, попробуют себя в разработке продукта и бизнес-моделировании, узнают, как оценивать рынок и потребительские предпочтения. Курс представлен в формате видеолекций, практических заданий и кейсов, а также тестов для самоконтроля. Среди преподавателей - ведущие юристы, руководители финансовых и консалтинговых компаний, специалисты по бухучету, основатели стартапов, директора по маркетингу и другие эксперты.

https://ria.ru/20250521/goskompanii-2018090705.html

https://ria.ru/20250516/reshetnikov-2017441396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), корпорация мсп, александр исаевич, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева