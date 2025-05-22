https://ria.ru/20250522/moskvichka-2018384111.html

Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту

Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту - РИА Новости, 22.05.2025

Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту

Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, намеревалась заключить контракт с Министерством... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:36:00+03:00

2025-05-22T05:36:00+03:00

2025-05-22T16:54:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, намеревалась заключить контракт с Министерством обороны, свидетельствуют официальные судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Джоган Я. Н. <…> вину признала, в содеянном раскаялась, <…> намерена заключить контракт с Министерством обороны России", — говорится в документах.Суд вынес приговор Джоган в конце февраля. Как установило следствие, она демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, делавшего в подъезде ремонт, и других людей и при этом выражала вражду и ненависть к русским. Кроме того, она дважды выстрелила в сторону мужчин из "предмета, конструктивно схожего с пистолетом".Полиция возбудила против нее уголовное дело о хулиганстве. Джоган 37 лет, она уроженка Москвы и гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет.На допросе женщина объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом.Как сообщала РИА Новости адвокат Джоган, обжаловать приговор ее подзащитная не стала.Суд также оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.

https://ria.ru/20240926/peterburg-1974917870.html

https://ria.ru/20230907/delo-1894820386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия