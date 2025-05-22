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Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту - РИА Новости, 22.05.2025
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05:36 22.05.2025 (обновлено: 16:54 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/moskvichka-2018384111.html
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту - РИА Новости, 22.05.2025
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту
Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, намеревалась заключить контракт с Министерством... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:36:00+03:00
2025-05-22T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, намеревалась заключить контракт с Министерством обороны, свидетельствуют официальные судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Джоган Я. Н. &lt;…&gt; вину признала, в содеянном раскаялась, &lt;…&gt; намерена заключить контракт с Министерством обороны России", — говорится в документах.Суд вынес приговор Джоган в конце февраля. Как установило следствие, она демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, делавшего в подъезде ремонт, и других людей и при этом выражала вражду и ненависть к русским. Кроме того, она дважды выстрелила в сторону мужчин из "предмета, конструктивно схожего с пистолетом".Полиция возбудила против нее уголовное дело о хулиганстве. Джоган 37 лет, она уроженка Москвы и гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет.На допросе женщина объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом.Как сообщала РИА Новости адвокат Джоган, обжаловать приговор ее подзащитная не стала.Суд также оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.
https://ria.ru/20240926/peterburg-1974917870.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту

Кричавшая о ненависти к русским Джоган хочет заключить контракт с Минобороны

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЯна Джоган в зале суда
Яна Джоган в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Яна Джоган в зале суда
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, намеревалась заключить контракт с Министерством обороны, свидетельствуют официальные судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Джоган Я. Н. <…> вину признала, в содеянном раскаялась, <…> намерена заключить контракт с Министерством обороны России", — говорится в документах.
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Суд вынес приговор Джоган в конце февраля. Как установило следствие, она демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, делавшего в подъезде ремонт, и других людей и при этом выражала вражду и ненависть к русским. Кроме того, она дважды выстрелила в сторону мужчин из "предмета, конструктивно схожего с пистолетом".
Полиция возбудила против нее уголовное дело о хулиганстве. Джоган 37 лет, она уроженка Москвы и гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет.
На допросе женщина объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом.
Как сообщала РИА Новости адвокат Джоган, обжаловать приговор ее подзащитная не стала.
Суд также оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.
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