https://ria.ru/20250522/moskvichka-2018384111.html
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту - РИА Новости, 22.05.2025
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту
Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, намеревалась заключить контракт с Министерством... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:36:00+03:00
2025-05-22T05:36:00+03:00
2025-05-22T16:54:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002266749_0:91:553:402_1920x0_80_0_0_8606791aee535c1ef4fce0fe60d2d65d.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, намеревалась заключить контракт с Министерством обороны, свидетельствуют официальные судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Джоган Я. Н. <…> вину признала, в содеянном раскаялась, <…> намерена заключить контракт с Министерством обороны России", — говорится в документах.Суд вынес приговор Джоган в конце февраля. Как установило следствие, она демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, делавшего в подъезде ремонт, и других людей и при этом выражала вражду и ненависть к русским. Кроме того, она дважды выстрелила в сторону мужчин из "предмета, конструктивно схожего с пистолетом".Полиция возбудила против нее уголовное дело о хулиганстве. Джоган 37 лет, она уроженка Москвы и гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет.На допросе женщина объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом.Как сообщала РИА Новости адвокат Джоган, обжаловать приговор ее подзащитная не стала.Суд также оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.
https://ria.ru/20240926/peterburg-1974917870.html
https://ria.ru/20230907/delo-1894820386.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002266749_0:14:553:429_1920x0_80_0_0_19b4c8cae4b728cc787719faae452f29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хочет служить по контракту
Кричавшая о ненависти к русским Джоган хочет заключить контракт с Минобороны
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, намеревалась заключить контракт с Министерством обороны, свидетельствуют официальные судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Джоган Я. Н. <…> вину признала, в содеянном раскаялась, <…> намерена заключить контракт с Министерством обороны России", — говорится в документах.
Суд вынес приговор Джоган в конце февраля. Как установило следствие, она демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, делавшего в подъезде ремонт, и других людей и при этом выражала вражду и ненависть к русским. Кроме того, она дважды выстрелила в сторону мужчин из "предмета, конструктивно схожего с пистолетом".
Полиция возбудила против нее уголовное дело о хулиганстве. Джоган 37 лет, она уроженка Москвы и гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет.
На допросе женщина объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом.
Как сообщала РИА Новости адвокат Джоган, обжаловать приговор ее подзащитная не стала.
Суд также оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.