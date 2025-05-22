https://ria.ru/20250522/moskva-2019139929.html
На Садовом кольце в Москве начали замену асфальта
На Садовом кольце в Москве начали замену асфальта - РИА Новости, 26.05.2025
На Садовом кольце в Москве начали замену асфальта
Специалисты приступили к работам по замене асфальта на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-22T16:19:00+03:00
2025-05-22T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты приступили к работам по замене асфальта на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к масштабным работам по замене асфальтового покрытия на Садовом кольце. Работы уже начались на Новинском бульваре, от Поварской улицы до станции метро "Смоленская". Здесь задействуем 140 специалистов и 82 единицы техники. Асфальт на этом участке меняли в 2020 году", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в этом сезоне специалисты обновят дорожное полотно и на улицах Земляной Вал, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, на Зубовском и Смоленском бульварах, Самотечной эстакаде, Крымском мосту и других отрезках Садового кольца. Замену асфальта проводят в несколько этапов. "Фрезой снимаем существующее покрытие, ремонтируем смотровые колодцы и дождевую канализацию, укладываем новое полотно, наносим разметку. Обновление асфальтового покрытия на Садовом кольце потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи, что могло стать причиной аварий и разрушения дорожного полотна", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что ремонт проводится ночью, в местах работ частично перекрывается движение с соблюдением правил безопасности. -0-
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городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва), Москва
На Садовом кольце в Москве начали замену асфальта
Специалисты приступили к работам по замене асфальта на Садовом кольце в Москве
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты приступили к работам по замене асфальта на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к масштабным работам по замене асфальтового покрытия на Садовом кольце. Работы уже начались на Новинском бульваре, от Поварской улицы до станции метро "Смоленская". Здесь задействуем 140 специалистов и 82 единицы техники. Асфальт на этом участке меняли в 2020 году", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в этом сезоне специалисты обновят дорожное полотно и на улицах Земляной Вал, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, на Зубовском и Смоленском бульварах, Самотечной эстакаде, Крымском мосту и других отрезках Садового кольца. Замену асфальта проводят в несколько этапов.
"Фрезой снимаем существующее покрытие, ремонтируем смотровые колодцы и дождевую канализацию, укладываем новое полотно, наносим разметку. Обновление асфальтового покрытия на Садовом кольце потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи, что могло стать причиной аварий и разрушения дорожного полотна", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что ремонт проводится ночью, в местах работ частично перекрывается движение с соблюдением правил безопасности. -0-