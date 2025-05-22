Рейтинг@Mail.ru
На Садовом кольце в Москве начали замену асфальта - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:19 22.05.2025 (обновлено: 16:19 26.05.2025)
https://ria.ru/20250522/moskva-2019139929.html
На Садовом кольце в Москве начали замену асфальта
На Садовом кольце в Москве начали замену асфальта - РИА Новости, 26.05.2025
На Садовом кольце в Москве начали замену асфальта
Специалисты приступили к работам по замене асфальта на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-22T16:19:00+03:00
2025-05-26T16:19:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты приступили к работам по замене асфальта на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к масштабным работам по замене асфальтового покрытия на Садовом кольце. Работы уже начались на Новинском бульваре, от Поварской улицы до станции метро "Смоленская". Здесь задействуем 140 специалистов и 82 единицы техники. Асфальт на этом участке меняли в 2020 году", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в этом сезоне специалисты обновят дорожное полотно и на улицах Земляной Вал, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, на Зубовском и Смоленском бульварах, Самотечной эстакаде, Крымском мосту и других отрезках Садового кольца. Замену асфальта проводят в несколько этапов. "Фрезой снимаем существующее покрытие, ремонтируем смотровые колодцы и дождевую канализацию, укладываем новое полотно, наносим разметку. Обновление асфальтового покрытия на Садовом кольце потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи, что могло стать причиной аварий и разрушения дорожного полотна", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что ремонт проводится ночью, в местах работ частично перекрывается движение с соблюдением правил безопасности. -0-
https://realty.ria.ru/20250522/moskva-2018408610.html
садовое кольцо (москва)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55bd6e1cd123b8db4846b5220fcc0ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва), Москва
На Садовом кольце в Москве начали замену асфальта

Специалисты приступили к работам по замене асфальта на Садовом кольце в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Проведение работ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты приступили к работам по замене асфальта на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к масштабным работам по замене асфальтового покрытия на Садовом кольце. Работы уже начались на Новинском бульваре, от Поварской улицы до станции метро "Смоленская". Здесь задействуем 140 специалистов и 82 единицы техники. Асфальт на этом участке меняли в 2020 году", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в этом сезоне специалисты обновят дорожное полотно и на улицах Земляной Вал, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, на Зубовском и Смоленском бульварах, Самотечной эстакаде, Крымском мосту и других отрезках Садового кольца. Замену асфальта проводят в несколько этапов.
"Фрезой снимаем существующее покрытие, ремонтируем смотровые колодцы и дождевую канализацию, укладываем новое полотно, наносим разметку. Обновление асфальтового покрытия на Садовом кольце потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи, что могло стать причиной аварий и разрушения дорожного полотна", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что ремонт проводится ночью, в местах работ частично перекрывается движение с соблюдением правил безопасности. -0-
Отдыхающие в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Москве начался второй этап работ по благоустройству парка "Сокольники"
22 мая, 09:48
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыСадовое кольцо (Москва)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала