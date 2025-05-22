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В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 22.05.2025
В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Домодедово", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:27:00+03:00
2025-05-22T22:27:00+03:00
2025-05-22T22:27:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Домодедово", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Домодедово в 21.50 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, москва
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Москва
В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Домодедово сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов