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В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" ввели временные ограничения
В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Внуково" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:23:00+03:00
2025-05-22T22:23:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Внуково" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Внуково" и "Жуковский", - написал он в Telegram-канале. Ранее в четверг уже вводились временные ограничения на работу аэропорта "Жуковский".
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, москва, россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Москва, Россия
В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" ввели временные ограничения
Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах "Внуково" и "Жуковский"