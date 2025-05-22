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В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
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22:23 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/moskva-2018550788.html
В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" ввели временные ограничения
В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Внуково" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:23:00+03:00
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Внуково" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Внуково" и "Жуковский", - написал он в Telegram-канале. Ранее в четверг уже вводились временные ограничения на работу аэропорта "Жуковский".
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, москва, россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Москва, Россия
В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" ввели временные ограничения

Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах "Внуково" и "Жуковский"

© Фото : из архива пресс-службы аэропорта ВнуковоМеждународный аэропорт Внуково
Международный аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : из архива пресс-службы аэропорта Внуково
Международный аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Внуково" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Внуково" и "Жуковский", - написал он в Telegram-канале.
Ранее в четверг уже вводились временные ограничения на работу аэропорта "Жуковский".
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Домодедово вновь ввели временные ограничения на работу аэропорта
Вчера, 22:01
 
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