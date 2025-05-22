https://ria.ru/20250522/moskva-2018476305.html

Обвиняемому в резонансном убийстве на западе Москвы запросили 24 года

Обвиняемому в резонансном убийстве на западе Москвы запросили 24 года - РИА Новости, 22.05.2025

Обвиняемому в резонансном убийстве на западе Москвы запросили 24 года

Обвиняемому в резонансном убийстве мужчины на западе Москвы прокурор потребовал 24 года лишения свободы, сообщается в Telegram-канале столичного надзорного... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:23:00+03:00

2025-05-22T15:23:00+03:00

2025-05-22T15:24:00+03:00

происшествия

москва

андрей демин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Обвиняемому в резонансном убийстве мужчины на западе Москвы прокурор потребовал 24 года лишения свободы, сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства. В начале июня 2024 года 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его. Отмечается, что прокурор Москвы Максим Жук, выступая в прениях сторон, просил суд признать 36-летнего Андрея Демина виновным по статьям об убийстве, о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, о незаконном изготовлении огнестрельного оружия и о незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. "Прокурор Москвы предложил суду назначить Демину окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным следствия, Демин не менее девяти раз выстрелил из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, тот скончался на месте.

https://ria.ru/20250315/moskva-2005191623.html

https://ria.ru/20250419/napadenie-2012265343.html

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происшествия, москва, андрей демин