Обвиняемому в резонансном убийстве на западе Москвы запросили 24 года
Демину, обвиняемому в убийстве на западе Москвы в 2024 году, запросили 24 года
© Фото : Прокуратура МосквыАндрей Демин в суде
© Фото : Прокуратура Москвы
Андрей Демин в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Обвиняемому в резонансном убийстве мужчины на западе Москвы прокурор потребовал 24 года лишения свободы, сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.
В начале июня 2024 года 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его.
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Отмечается, что прокурор Москвы Максим Жук, выступая в прениях сторон, просил суд признать 36-летнего Андрея Демина виновным по статьям об убийстве, о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, о незаконном изготовлении огнестрельного оружия и о незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
"Прокурор Москвы предложил суду назначить Демину окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Демин не менее девяти раз выстрелил из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, тот скончался на месте.
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