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В Москве отразили атаку еще трех беспилотников
В Москве отразили атаку еще трех беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025
В Москве отразили атаку еще трех беспилотников
Силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:15:00+03:00
2025-05-22T14:15:00+03:00
2025-05-22T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, россия
Москва, Сергей Собянин, Россия
В Москве отразили атаку еще трех беспилотников
Собянин: силами ПВО отразили атаку еще 3 БПЛА, летевших на Москву