https://ria.ru/20250522/moskva-2018460637.html

В Москве отразили атаку еще трех беспилотников

В Москве отразили атаку еще трех беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025

В Москве отразили атаку еще трех беспилотников

Силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:15:00+03:00

2025-05-22T14:15:00+03:00

2025-05-22T14:19:00+03:00

москва

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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москва, сергей собянин, россия