https://ria.ru/20250522/moskva-2018451842.html

В Москве на Курбан Байрам организуют дополнительные места для богослужений

В Москве на Курбан Байрам организуют дополнительные места для богослужений - РИА Новости, 22.05.2025

В Москве на Курбан Байрам организуют дополнительные места для богослужений

Власти Москвы организуют дополнительные места для проведения богослужений во время мусульманского праздника Курбан Байрам, который будет отмечаться 6 июня,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:28:00+03:00

2025-05-22T13:28:00+03:00

2025-05-22T13:28:00+03:00

москва

"сокольники"

празднование курбан-байрама

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти Москвы организуют дополнительные места для проведения богослужений во время мусульманского праздника Курбан Байрам, который будет отмечаться 6 июня, сообщил журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. "Хотя будут в некоторых местах перекрытия временные, и, кроме того, мы дополнительно к четырем мечетям организуем дополнительные места для проведения богослужений. Раньше это были Сокольники, Текстильщики, сейчас Сокольники ремонтируются, но будет другое место, и мы объявим, естественно. Для чего это делается? Для того чтобы разгрузить центр города Москвы", - сказал Сучков. Он отметил, что ежегодно на богослужение в Москве приходит много верующих - до 300 тысяч человек. Власти совместно со священнослужителями и мусульманской общественностью сделают все, для того чтобы во время проведения праздника было комфортно как людям, которые приходят в мечеть, в места проведения богослужений, так и для жителей города.

https://ria.ru/20250515/kurban-bayram-1800665351.html

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москва, "сокольники", празднование курбан-байрама