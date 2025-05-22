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В трех аэропортах Москвы задерживаются более 160 рейсов
В трех аэропортах Москвы задерживаются более 160 рейсов - РИА Новости, 22.05.2025
В трех аэропортах Москвы задерживаются более 160 рейсов
Более 160 рейсов задерживаются в трех аэропортах Москвы, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:50:00+03:00
2025-05-22T12:50:00+03:00
2025-05-22T12:51:00+03:00
москва
московская межрегиональная транспортная прокуратура
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 160 рейсов задерживаются в трех аэропортах Москвы, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По состоянию на 11.00 утра 22 мая 2025 года: в "Домодедово" задержан 71 рейс; в "Шереметьево" – 72 рейса; во "Внуково" – 19 рейсов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по телефону +7 (916) 555-23-57.
https://ria.ru/20250522/tashkent-2018424972.html
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москва, московская межрегиональная транспортная прокуратура, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Москва, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)