https://ria.ru/20250522/moskva-2018435037.html

Москва планирует закупить еще семьсот электробусов

Москва планирует закупить еще семьсот электробусов - РИА Новости, 22.05.2025

Москва планирует закупить еще семьсот электробусов

Москва планирует закупить еще 700 электробусов с максимальной ценой контракта почти 53 миллиарда рублей, соответствующая информация размещена на сайте единой... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:06:00+03:00

2025-05-22T12:06:00+03:00

2025-05-22T12:06:00+03:00

экономика

городское хозяйство москвы

европа

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва планирует закупить еще 700 электробусов с максимальной ценой контракта почти 53 миллиарда рублей, соответствующая информация размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок. "Поставка 700 городских электробусов большого класса с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет... Начальная (максимальная) цена контракта 52,9 миллиарда рублей", - говорится в карточке закупки. Размещение осуществляет департамент города Москвы по конкурентной политике, дата окончания подачи заявок - 2 июня. Поставка всех электробусов должна быть осуществлена до конца 2027 года. В начале апреля заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что крупнейшая в Европе закупка электробусов увеличила экологический эффект от электротранспорта в Москве почти в два раза. За последние два года количество выбросов загрязняющих веществ сократилось более чем на 400 тонн, а выбросов парниковых газов в атмосферу - более чем на 100 тысяч тонн.

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экономика, городское хозяйство москвы, европа, москва, максим ликсутов