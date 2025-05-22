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Москва планирует закупить еще семьсот электробусов - РИА Новости, 22.05.2025
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12:06 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/moskva-2018435037.html
Москва планирует закупить еще семьсот электробусов
Москва планирует закупить еще семьсот электробусов - РИА Новости, 22.05.2025
Москва планирует закупить еще семьсот электробусов
Москва планирует закупить еще 700 электробусов с максимальной ценой контракта почти 53 миллиарда рублей, соответствующая информация размещена на сайте единой... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:06:00+03:00
2025-05-22T12:06:00+03:00
экономика
городское хозяйство москвы
европа
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва планирует закупить еще 700 электробусов с максимальной ценой контракта почти 53 миллиарда рублей, соответствующая информация размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок. "Поставка 700 городских электробусов большого класса с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет... Начальная (максимальная) цена контракта 52,9 миллиарда рублей", - говорится в карточке закупки. Размещение осуществляет департамент города Москвы по конкурентной политике, дата окончания подачи заявок - 2 июня. Поставка всех электробусов должна быть осуществлена до конца 2027 года. В начале апреля заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что крупнейшая в Европе закупка электробусов увеличила экологический эффект от электротранспорта в Москве почти в два раза. За последние два года количество выбросов загрязняющих веществ сократилось более чем на 400 тонн, а выбросов парниковых газов в атмосферу - более чем на 100 тысяч тонн.
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экономика, городское хозяйство москвы, европа, москва, максим ликсутов
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Европа, Москва, Максим Ликсутов
Москва планирует закупить еще семьсот электробусов

Москва планирует закупить еще 700 электробусов за 53 миллиарда рублей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЭлектробус в Москве
Электробус в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Электробус в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва планирует закупить еще 700 электробусов с максимальной ценой контракта почти 53 миллиарда рублей, соответствующая информация размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
"Поставка 700 городских электробусов большого класса с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет... Начальная (максимальная) цена контракта 52,9 миллиарда рублей", - говорится в карточке закупки.
Размещение осуществляет департамент города Москвы по конкурентной политике, дата окончания подачи заявок - 2 июня. Поставка всех электробусов должна быть осуществлена до конца 2027 года.
В начале апреля заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что крупнейшая в Европе закупка электробусов увеличила экологический эффект от электротранспорта в Москве почти в два раза. За последние два года количество выбросов загрязняющих веществ сократилось более чем на 400 тонн, а выбросов парниковых газов в атмосферу - более чем на 100 тысяч тонн.
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ЭкономикаГородское хозяйство МосквыЕвропаМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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