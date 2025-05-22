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Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 22.05.2025 (обновлено: 16:56 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/moskva-2018425121.html
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 22.05.2025
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву
Российские военные продолжают отражать атаку украинских дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:06:00+03:00
2025-05-22T16:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
россия
сергей собянин
происшествия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать атаку украинских дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.&quot;Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб&quot;, — написал он.Примерно через 20 минут мэр заявил об уничтожении еще трех беспилотников.Об отражении следующей атаки трех дронов Собянин сообщил примерно в 14:12. В 15:39, по его информации, силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву аппарата, а в 16:27 — два.О пострадавших и разрушениях не сообщалось.В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения.По информации Минобороны, массированный налет украинских беспилотников продолжается уже третьи сутки: с 20:00 20 мая до 8:00 22 мая над территорией России сбили 485 дронов, из них 63 — над Московским регионом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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москва, россия, сергей собянин, происшествия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Сергей Собянин, Происшествия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать атаку украинских дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«

"Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.

Примерно через 20 минут мэр заявил об уничтожении еще трех беспилотников.
Об отражении следующей атаки трех дронов Собянин сообщил примерно в 14:12. В 15:39, по его информации, силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву аппарата, а в 16:27 — два.
О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения.
По информации Минобороны, массированный налет украинских беспилотников продолжается уже третьи сутки: с 20:00 20 мая до 8:00 22 мая над территорией России сбили 485 дронов, из них 63 — над Московским регионом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияСергей СобянинПроисшествияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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