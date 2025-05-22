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Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 22.05.2025

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

Российские военные продолжают отражать атаку украинских дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:06:00+03:00

2025-05-22T11:06:00+03:00

2025-05-22T16:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать атаку украинских дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Примерно через 20 минут мэр заявил об уничтожении еще трех беспилотников.Об отражении следующей атаки трех дронов Собянин сообщил примерно в 14:12. В 15:39, по его информации, силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву аппарата, а в 16:27 — два.О пострадавших и разрушениях не сообщалось.В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения.По информации Минобороны, массированный налет украинских беспилотников продолжается уже третьи сутки: с 20:00 20 мая до 8:00 22 мая над территорией России сбили 485 дронов, из них 63 — над Московским регионом.

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Ольга Тузова

москва, россия, сергей собянин, происшествия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины