https://ria.ru/20250522/moskva-2018384019.html
Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025
Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО ликвидировали три украинских БПЛА, пытавшихся подлететь к Москве, написал мэр Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:34:00+03:00
2025-05-22T05:34:00+03:00
2025-05-22T06:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Силы ПВО ликвидировали три украинских БПЛА, пытавшихся подлететь к Москве, написал мэр Сергей Собянин в Telegram."Военные отразили атаку ещё трёх вражеских беспилотников, летевших на Москву", — говорится в публикации главы города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву