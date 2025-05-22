https://ria.ru/20250522/moskva-2018384019.html

Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025

Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО ликвидировали три украинских БПЛА, пытавшихся подлететь к Москве, написал мэр Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:34:00+03:00

2025-05-22T05:34:00+03:00

2025-05-22T06:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

сергей собянин

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Силы ПВО ликвидировали три украинских БПЛА, пытавшихся подлететь к Москве, написал мэр Сергей Собянин в Telegram."Военные отразили атаку ещё трёх вражеских беспилотников, летевших на Москву", — говорится в публикации главы города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, безопасность, сергей собянин