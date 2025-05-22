Рейтинг@Mail.ru
Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/moshennichestvo-2018482535.html
Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии
Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии - РИА Новости, 22.05.2025
Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии
Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 10 лет лишения свободы обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице Валерии Федякиной, известной в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:48:00+03:00
2025-05-22T15:48:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989062565_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_5ba0b131245309ab11f5b3f1b137ca39.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 10 лет лишения свободы обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "Прошу признать Федякину виновной… назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы", - сказал прокурор. Согласно материалам дела, потерпевшими по делу Федякиной стали четыре человека. Вменяемая сумма ущерба составляет 2,2 миллиарда рублей. Свою вину она не признает, заявляя, что сама стала жертвой мошенников. Битмама находится под стражей с сентября 2023 года.
https://ria.ru/20250210/ayaz-1998363203.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989062565_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a02b0be612dd4ce98475a6cade110371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии

Обвинение просит дать предпринимательнице Битмаме 10 лет тюрьмы за мошенничество

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыВалерия Федякина в Замоскворецком районном суде города Москвы
Валерия Федякина в Замоскворецком районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Валерия Федякина в Замоскворецком районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 10 лет лишения свободы обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
«
"Прошу признать Федякину виновной… назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы", - сказал прокурор.
Согласно материалам дела, потерпевшими по делу Федякиной стали четыре человека. Вменяемая сумма ущерба составляет 2,2 миллиарда рублей. Свою вину она не признает, заявляя, что сама стала жертвой мошенников.
Битмама находится под стражей с сентября 2023 года.
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Аяза Шабутдинова
10 февраля, 11:07
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала