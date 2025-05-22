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Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии
Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии - РИА Новости, 22.05.2025
Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии
Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 10 лет лишения свободы обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице Валерии Федякиной, известной в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:48:00+03:00
2025-05-22T15:48:00+03:00
2025-05-22T15:48:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 10 лет лишения свободы обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "Прошу признать Федякину виновной… назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы", - сказал прокурор. Согласно материалам дела, потерпевшими по делу Федякиной стали четыре человека. Вменяемая сумма ущерба составляет 2,2 миллиарда рублей. Свою вину она не признает, заявляя, что сама стала жертвой мошенников. Битмама находится под стражей с сентября 2023 года.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии
Обвинение просит дать предпринимательнице Битмаме 10 лет тюрьмы за мошенничество
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 10 лет лишения свободы обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
«
"Прошу признать Федякину виновной… назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы", - сказал прокурор.
Согласно материалам дела, потерпевшими по делу Федякиной стали четыре человека. Вменяемая сумма ущерба составляет 2,2 миллиарда рублей. Свою вину она не признает, заявляя, что сама стала жертвой мошенников.
Битмама находится под стражей с сентября 2023 года.