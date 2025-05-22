https://ria.ru/20250522/moshennichestvo-2018482535.html

Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии

Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии - РИА Новости, 22.05.2025

Гособвинение запросило для предпринимательницы Битмамы десять лет колонии

Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 10 лет лишения свободы обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице Валерии Федякиной, известной в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:48:00+03:00

2025-05-22T15:48:00+03:00

2025-05-22T15:48:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 10 лет лишения свободы обвиняемой в мошенничестве предпринимательнице Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "Прошу признать Федякину виновной… назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы", - сказал прокурор. Согласно материалам дела, потерпевшими по делу Федякиной стали четыре человека. Вменяемая сумма ущерба составляет 2,2 миллиарда рублей. Свою вину она не признает, заявляя, что сама стала жертвой мошенников. Битмама находится под стражей с сентября 2023 года.

https://ria.ru/20250210/ayaz-1998363203.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва