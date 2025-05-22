https://ria.ru/20250522/mosbirzha-2018528844.html

Российский рынок акций упал на 0,62 процента за основную сессию

Российский рынок акций упал на 0,62 процента за основную сессию - РИА Новости, 22.05.2025

Российский рынок акций упал на 0,62 процента за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,62%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:56:00+03:00

2025-05-22T18:56:00+03:00

2025-05-22T18:58:00+03:00

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,62%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,62%, до 2792,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,87%, до 1163,25 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 1103,14 пункта.

https://ria.ru/20250429/rubl-2013870462.html

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2025

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экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть