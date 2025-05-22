https://ria.ru/20250522/moldaviya-2018544187.html

Посол России в Молдавии назвал ориентиры для выхода страны из кризиса

Посол России в Молдавии назвал ориентиры для выхода страны из кризиса - РИА Новости, 22.05.2025

Посол России в Молдавии назвал ориентиры для выхода страны из кризиса

Российский посол в Кишиневе Олег Озеров уверен, что суверенитет и нейтральный статус Молдавии должны стать главными ориентирами для выхода из экономических... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:50:00+03:00

2025-05-22T20:50:00+03:00

2025-05-22T20:50:00+03:00

молдавия

россия

кишинев

олег озеров

василий тарлев

майя санду

объединенная контрольная комиссия (окк)

в мире

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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Российский посол в Кишиневе Олег Озеров уверен, что суверенитет и нейтральный статус Молдавии должны стать главными ориентирами для выхода из экономических трудностей. "России небезразлична судьба Молдавии. Нам представляется, что в поисках выхода из сложившейся ситуации главными ориентирами должны служить суверенитет и нейтральный статус республики", - заявил Озеров на форуме "Молдова-Израиль", организованном Национальным конгрессом промышленников и предпринимателей под руководством экс-премьера Василия Тарлева. Российский дипломат отметил экономические трудности республики, указав на снижение показателей внешней торговли, промышленного и сельскохозяйственного производства, притом что рост ВВП едва превышает уровень простого воспроизводства. "Основой целеполагания должны служить фундаментальные интересы Республики Молдова и ее граждан", - подчеркнул посол, добавив, что подлинная приверженность суверенитету "предполагает открытость экономического и гуманитарного взаимодействия со всеми внешними партнерами". По словам Озерова, навязанные геополитические решения блокируют жизненно важные стимулы внутреннего развития и мешают Молдавии выйти на позитивные внешние рынки. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. В марте Молдавия объявила трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата, среди них сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Александр Андреев. В начале апреля РФ выслала троих дипломатов Молдавии в качестве ответной меры.

https://ria.ru/20250522/gosduma-2018487777.html

https://ria.ru/20250522/moldavija-2018433855.html

молдавия

россия

кишинев

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молдавия, россия, кишинев, олег озеров, василий тарлев, майя санду, объединенная контрольная комиссия (окк), в мире