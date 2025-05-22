Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Молдавии назвал ориентиры для выхода страны из кризиса - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/moldaviya-2018544187.html
Посол России в Молдавии назвал ориентиры для выхода страны из кризиса
Посол России в Молдавии назвал ориентиры для выхода страны из кризиса - РИА Новости, 22.05.2025
Посол России в Молдавии назвал ориентиры для выхода страны из кризиса
Российский посол в Кишиневе Олег Озеров уверен, что суверенитет и нейтральный статус Молдавии должны стать главными ориентирами для выхода из экономических... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:50:00+03:00
2025-05-22T20:50:00+03:00
молдавия
россия
кишинев
олег озеров
василий тарлев
майя санду
объединенная контрольная комиссия (окк)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972528434_0:82:3346:1965_1920x0_80_0_0_3debfad2c0c60ceeeebef67e4d0e43f0.jpg
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Российский посол в Кишиневе Олег Озеров уверен, что суверенитет и нейтральный статус Молдавии должны стать главными ориентирами для выхода из экономических трудностей. "России небезразлична судьба Молдавии. Нам представляется, что в поисках выхода из сложившейся ситуации главными ориентирами должны служить суверенитет и нейтральный статус республики", - заявил Озеров на форуме "Молдова-Израиль", организованном Национальным конгрессом промышленников и предпринимателей под руководством экс-премьера Василия Тарлева. Российский дипломат отметил экономические трудности республики, указав на снижение показателей внешней торговли, промышленного и сельскохозяйственного производства, притом что рост ВВП едва превышает уровень простого воспроизводства. "Основой целеполагания должны служить фундаментальные интересы Республики Молдова и ее граждан", - подчеркнул посол, добавив, что подлинная приверженность суверенитету "предполагает открытость экономического и гуманитарного взаимодействия со всеми внешними партнерами". По словам Озерова, навязанные геополитические решения блокируют жизненно важные стимулы внутреннего развития и мешают Молдавии выйти на позитивные внешние рынки. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. В марте Молдавия объявила трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата, среди них сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Александр Андреев. В начале апреля РФ выслала троих дипломатов Молдавии в качестве ответной меры.
https://ria.ru/20250522/gosduma-2018487777.html
https://ria.ru/20250522/moldavija-2018433855.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972528434_355:0:3071:2037_1920x0_80_0_0_a60befe46c1f62985781d5cc9b32ff5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, кишинев, олег озеров, василий тарлев, майя санду, объединенная контрольная комиссия (окк), в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Олег Озеров, Василий Тарлев, Майя Санду, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), В мире
Посол России в Молдавии назвал ориентиры для выхода страны из кризиса

Посол Озеров: суверенитет Молдавии должен стать ориентиром для выхода из кризиса

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Олег Озеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Российский посол в Кишиневе Олег Озеров уверен, что суверенитет и нейтральный статус Молдавии должны стать главными ориентирами для выхода из экономических трудностей.
"России небезразлична судьба Молдавии. Нам представляется, что в поисках выхода из сложившейся ситуации главными ориентирами должны служить суверенитет и нейтральный статус республики", - заявил Озеров на форуме "Молдова-Израиль", организованном Национальным конгрессом промышленников и предпринимателей под руководством экс-премьера Василия Тарлева.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Госдуме раскритиковали давление на оппозицию в Молдавии
Вчера, 16:49
Российский дипломат отметил экономические трудности республики, указав на снижение показателей внешней торговли, промышленного и сельскохозяйственного производства, притом что рост ВВП едва превышает уровень простого воспроизводства.
"Основой целеполагания должны служить фундаментальные интересы Республики Молдова и ее граждан", - подчеркнул посол, добавив, что подлинная приверженность суверенитету "предполагает открытость экономического и гуманитарного взаимодействия со всеми внешними партнерами".
По словам Озерова, навязанные геополитические решения блокируют жизненно важные стимулы внутреннего развития и мешают Молдавии выйти на позитивные внешние рынки.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. В марте Молдавия объявила трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата, среди них сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Александр Андреев. В начале апреля РФ выслала троих дипломатов Молдавии в качестве ответной меры.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента
Вчера, 12:00
 
МолдавияРоссияКишиневОлег ОзеровВасилий ТарлевМайя СандуОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала