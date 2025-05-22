Посол России в Молдавии назвал ориентиры для выхода страны из кризиса
Посол Озеров: суверенитет Молдавии должен стать ориентиром для выхода из кризиса
Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Российский посол в Кишиневе Олег Озеров уверен, что суверенитет и нейтральный статус Молдавии должны стать главными ориентирами для выхода из экономических трудностей.
"России небезразлична судьба Молдавии. Нам представляется, что в поисках выхода из сложившейся ситуации главными ориентирами должны служить суверенитет и нейтральный статус республики", - заявил Озеров на форуме "Молдова-Израиль", организованном Национальным конгрессом промышленников и предпринимателей под руководством экс-премьера Василия Тарлева.
Российский дипломат отметил экономические трудности республики, указав на снижение показателей внешней торговли, промышленного и сельскохозяйственного производства, притом что рост ВВП едва превышает уровень простого воспроизводства.
"Основой целеполагания должны служить фундаментальные интересы Республики Молдова и ее граждан", - подчеркнул посол, добавив, что подлинная приверженность суверенитету "предполагает открытость экономического и гуманитарного взаимодействия со всеми внешними партнерами".
По словам Озерова, навязанные геополитические решения блокируют жизненно важные стимулы внутреннего развития и мешают Молдавии выйти на позитивные внешние рынки.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. В марте Молдавия объявила трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата, среди них сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Александр Андреев. В начале апреля РФ выслала троих дипломатов Молдавии в качестве ответной меры.